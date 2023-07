El enfado de Victoria Beckham con David por el fichaje de Messi

Todo fichaje tiene su intrahistoria y, como no, el de Lionel Messi por el Inter de Miami de David Beckham, también. El dueño del equipo estadounidense contó en una entrevista para el medio The Athletic cómo se enteró de que ya estaba todo cerrado y lo curioso de este asunto es que, de por medio, hubo un enfado importante de su pareja, la famosa ex Spice Girl, Victoria Beckham.

"Me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Victoria me dijo: '¿en serio? ¡Apaga el móvil!' Me puse las gafas y dije: ¡Viene Leo!", comentó David entre risas sabedor de que solo algo tan importante le podía salvar de un enfado mayor.

Por otro lado, el ex del Real Madrid confesó que llevaba mucho tiempo queriendo fichar al argentino: "Siempre estuvo en mi mente traer a Messi. No hay nadie mejor. Todo surgió durante una charla con mis socios, José y Jorge Mas, mientras tomábamos una copa de vino ".

La relación entre Messi y David sigue dejando detalles como el visto en el último partido con uso de la "fuerza" a lo Star Wars:

Messi to David Beckham after scoring 😂 pic.twitter.com/3V0S5temHm — ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2023

De momento Messi ya está marcando goles y dando asistencias con su nuevo equipo. De hecho en su primer partido marcó un golazo de falta en el último minuto.