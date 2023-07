La confesión de Isco sobre el Betis que tiene a Joaquín como protagonista

Isco lleva pocas horas siendo jugador del Betis y ya ha marcado el camino a seguir para convencer a la familia bética. Primero elogiando a la afición, a su entrenador y también a la leyenda verdiblanca, Joaquín.

"Muy contento, el recibimiento en el vestuario ha sido muy bueno. Ya conocía a muchos de ellos, así que todo está siendo muy fácil y muy agradable", comentó Isco sobre su llegada al grupo verdiblanco.

El ex de Real Madrid y Sevilla reveló por otro lado quién le llamó para convencerle de que aterrizase en el Benito Villamarín: "Joaquín me llamó para convencerme, pero yo ya estaba convencido. Todo el mundo me ha hablado muy bien del club, de la afición, del ambiente del vestuario que lo puedo ver a través de las redes de muchos compañeros que sigo. Ha sido todo muy fácil y no veo la hora de empezar".

Isco también habló de volver a jugar con Pellegrini, el técnico que le hizo brillar en su día en el EuroMálaga: "Los dos estamos muy contentos de volver a trabajar juntos después de 11 años. Vivimos una época muy bonita y espero que se repita en el Betis".