Ousmane Dembélé está a punto de convertirse oficialmente en nuevo futbolista del París Saint-Germain. El francés se marcha del FC Barcelona después de seis temporadas, con más pena que gloria, y sobre con la sensación de que en el club azulgrana han intentando hacerle la vida imposible.

Así se lo dejó caer el propio jugador al técnico Xavi Hernández en una reunión que ambos han mantenido hace unos días. "Yo quiero seguir aquí y ganar títulos, pero en un ambiente sano", le llegó a asegurar Dembélé a Xavi, señalando claramente al Barça y al entorno, pero sin dar nombre alguno. De hecho, el propio entrenador barcelonista reconoció el pasado martes, en la entrevista que concedió a TV3 después del partido contra el Milan, que el jugador galo le había dado sus argumentos, "pero sin concretar mucho".

Donde sí se abrió Dembélé fue dentro del vestuario, llegando a expresar a un compañero sus reticencias de seguir en el Barcelona, al considerar que en el equipo azulgrana "hay gente siempre echándome mierda, esperando a que me corten la cabeza". "De mí no se ríe nadie", le habría dicho Ousmane a este jugador del primer equipo barcelonista, cuya identidad no ha trascendido por el momento.

Dembélé también le recordó cuando Xavi le dejó en la grada a mediados de la temporada 2021/22 por no querer renovar entonces su contrato.

En la reunión mantenida recientemente, el francés le echó en cara al entrenador la falta de confianza que el club ha tenido en él y dijo que por eso se iba al PSG y no por dinero, pese a que en el equipo de la Ligue 1 va a percibir 20 millones de euros netos por temporada, que es casi tres veces más de lo que hasta ahora venía cobrando en el Barça. Eso sí, le agradeció a Xavi el trato "siempre inmejorable", recordándole que apostó por él en los peores momentos de su carrera "cuando todos me daban por muerto".

De todas formas, las palabras de Dembélé no convencieron a Xavi, que salió muy desilusionado de la reunión con el delantero.

En el Barcelona piden a Ousmane que perdone parte del dinero que le corresponde como signo de buena voluntad, reprochándole que deja tirado al equipo a pocos días del comienzo de LaLiga EA Sports, pero tanto el jugador como su agente no están dispuestos a perdonar un solo euro.