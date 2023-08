Medina Cantalejo, recién ascendido por la UEFA, sobre un árbitro holandés: "Es muy malo y tonto"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, se pronunció en estos términos sobre el colegiado holandés Danny Makkelie que dirigió la vuelta de semifinales de Europa League entre Sevilla y Juventus el pasado 18 de mayo: "Malo es, tonto y vamos".

El Comité Ejecutivo de la UEFA, máximo organismo del fútbol europeo, ratificó el pasado 27 de julio el nombramiento de Medina Cantalejo como miembro del Panel de Desarrollo de Árbitros hasta 2027. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que preside Luis Rubiales propuso a la UEFA el nombre de Medina Cantalejo. Según la RFEF, "el equipo en el que participará, formado por exárbitros en activo que trabajan con las federaciones pertenecientes a la UEFA, tiene como principales tareas la unificación de criterios respecto a la aplicación e interpretación de las Reglas del Juego y el asesoramiento sobre la educación y el desarrollo de los árbitros y árbitras de las federaciones miembro".

Libertad Digital publica en exclusiva un nuevo audio del presidente del Comité de Árbitros durante un seminario arbitral. En la grabación, el presidente del CTA comenta la actuación del colegiado holandés Danny Makkelie al día siguiente del encuentro disputado entre el Sevilla y la Juventus, que finalizó con victoria de los sevillistas por 2-1 y que llevó al conjunto hispalense a la final de la Europa League.

Medina Cantalejo, que acaba de ser designado para formar parte del citado Panel de Desarrollo de árbitros de UEFA hasta 2027, se refería así al árbitro neerlandés que dirigió el encuentro: "Es muy malo, es muy malo, un árbitro muy malo. Es súper valorado que le han dado historias por el rollo del enchufismo eso. Malo es, tonto y vamos, lo de ayer. El arbitraje de ayer fue de regional tío, de regional, regional".

"Además, no escuchaste que decía, el nuestro es tranquilo eh, hay que ver lo que tarda en pitar. Y lo cogisteis al vuelo y dijisteis ‘hijo puta este tío’. Además, hubo dos veces que él señaló una cosa y después se reanudó de otra manera, se reanudó de otro manera. O sea, porque recibía mensajes de tal y ya te digo, pero bueno", concluía.

"Llamarte rata es aumentar la calidad de lo que eres"

No es la primera vez que el presidente del Comité Técnico de Árbitros CTA) se pronuncia en estos términos de un colegiado. Tal y como desveló LD el pasado 17 de julio, el exárbitro de VAR Xavier Estrada Fernández ha denunciado que Luis Medina Cantalejo le llamó "rata" y "traidor" tras querellarse por el caso Negreira. Este diario publicó un audio de Medina Cantalejo aportado por Estrada Fernández ante el Juzgado de lo Social nº 32 en Madrid durante un juicio celebrado la semana pasada por una demanda por vulneración de Derechos Fundamentales contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En la grabación, el presidente del CTA visiblemente enfadado se refería un árbitro, al que no nombraba directamente, que habría filtrado supuestamente información a los periodistas. Medina Cantalejo asegura lo siguiente: "El personajillo, ¿no?, o los personajillos: llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, ¿eh?, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas, y con esto estás dando muestras de por qué".

"En algún momento", añadía, "vas a meter la pata, en algún momento vas a meter la pata. Y aunque sea lo último que haga en el C.T.A., te voy a echar, y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo, que sabéis que algunas veces es mucha. Yo, por supuesto, no digo que haya sido nadie en concreto, pero ándate con ojo. Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita: Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado, ya te lo digo, vas a ir deshonrado, porque eres la deshonra del arbitraje español, de la historia del arbitraje español".