Jenni Hermoso contundente contra Rubiales: "En ningún momento consentí el beso"

A cada minuto que pasa, el futuro de Luis Rubiales como presidente de la Federación es más complicado. Esta tarde de viernes, Jenni Hermoso ha emitido un comunicado a través de FutPro, dónde sostiene que el beso en la boca que le dio el todavía presidente de la Federación, no fue consentido mientras que el máximo dirigente aseguraba en la Asamblea que si lo fue.

"Tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente". "No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho". Asegura Jenni Hermoso en dicho comunicado.

"Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores", dice el texto que ha sido firmado por un total de 56 jugadoras, las 23 campeonas del mundo y otras 33, aunque está abierto a otras que quieran unirse.

En él se muestra el total apoyo a la delantera y además anuncian que no volverán a la selección mientras sigan los actuales dirigentes al frente de la Federación. Con esto no solo apunta a Rubiales, sino que estas palabras también podrían ir dirigidas al seleccionador Jorge Vilda.