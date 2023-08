"Fue espontáneo, mutuo y consentido. Fue consentido. Tengo una gran relación con todas las jugadoras y tuvimos momentos muy cariñosos en esta concentración. En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo y al dejarme nos abrazamos y yo le dije olvídate del penalti, has estado fantástica en este Mundial y ella me dijo eres un crack, yo le dije ¿un piquito? y sucedió."

Con el párrafo anterior en forma de declaraciones en la Asamblea de la RFEF, Luis Rubiales ha comenzado su comparecencia en la que se ha defendido de las acusaciones que en los últimos días se han vertido sobre su persona. La cosa no ha quedado ahí y ha seguido con un discurso contundente.

A las que sí pidió perdón fue a la Casa Real por su tocamiento genital en la celebración y explicó por qué lo hizo: "Quiero pedir perdón por un hecho que ocurrió en el Palco. Voy a explicarlo mirando a Jorge Vilda. Hemos pasado mucho, te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mi, están tratando de crear un discurso falsa y convertirlo en verdad. Me emocioné mucho cuando tras ganar el Mundial te giraste y me lo dedicaste. Ahí hice el gesto de 'ole tus huevos', le pido perdón a la su Majestad la Reina, nunca me he comportado así en un Palco. No me justifico, perdón."

Rubiales fue aumentando el tono y pasó directamente a las acusaciones al "falso feminismo" que "existe en España": "Políticos como Yolanda Díaz, Echenique o Irene Montero se han referido a esta acción como violencia sexual, sin consentimiento, agredir... Esas personas están tratando de asesinarme públicamente y me voy a defender como todo español, en los juzgados. Voy a emprender acciones contra estas personas."

Rubiales fue más allá y pidió que se respetase su libertad mientras hablaba de cacería en su contra: "Tenemos que mejorar mucho en libertades. Aquí hay gente que ha recibido presiones. No os preocupéis que no vais a votar nada hoy, no sé quien os ha dicho que hoy se va a votar algo".

También acusó a todos su críticos de mentir durante los últimos años: "No hay nada para cometer semejante acto. Esta campaña no responde ni a la verdad ni a la justicia. Se me ha acusado de robar, de cobrar comisiones, de usar dinero federativo mal empleado... Nunca en mi vida he hecho eso y no van a encontrar nada."