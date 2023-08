Lola Gallardo lanza más dardos a Rubiales: "Estaba eufórico por otras cosas"

Sigue la guerra entre Luis Rubiales y las jugadoras y exjugadoras de la Selección que se han hartado de las actitudes, discursos y "mentiras" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El boom final tuvo lugar tras la comparecencia de Rubiales en la Asamblea de la RFEF cuando gritó a los cuatro vientos que no iba a dimitir y que el beso con Jenni Hermoso fue un "piquito" y además "consentido".

Horas después hubo un comunicado de jugadoras y exjugadoras de la Selección, otro de la propia Jenni Hermoso y finalmente declaraciones de Lola Gallardo, portera del Atlético, en un programa de Telecinco.

''Nosotras somos futbolistas y es lo que le decía a Sandra, yo no he visto a Rubiales darle un beso en la boca a Sergio Ramos o a Carvajal cuando han ganado títulos importantes. No me entra en la cabeza, puede estar eufórico, que creo que estaba eufórico por otras cosas, no porque las féminas seamos campeonas del mundo'', comentó Lola.

Gallardo tuvo que matizar estas palabras ante la pregunta de Sandra Barneda, la presentadora, ya que por un momento pareció que se refería a estar bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia: ''Porque ha sido un año muy difícil, las quince somos unas niñatas y unas chantajistas y él los tiene muy grandes y ha ganado, él y Jorge Vilda''.

Contigo amiga. @Jennihermoso. Muy pronto se ha dado la razón a gente que tuvo que renunciar a sus sueños por defender unos valores. Y unas condiciones dignas y básicas. — Lola Gallardo (@Lola_Gallardo1) August 25, 2023

Lola, miembro de las 15, que no fue al Mundial por quejarse de los modos de Jorge Vilda y Rubiales, ya había puesto un tuit anteriormente apoyando a Jenni Hermoso.