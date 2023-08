Estreno de Pedro Rocha como presidente de la RFEF: "No soy de Rubiales, soy de la Federación"

Pedro Rocha, presidente en funciones de la RFEF tras la inhabilitación de Luis Rubiales, ha tomado la palabra por primera vez desde Mónaco, lugar en el que se celebrará el sorteo de la Champions. Rocha ha confirmado en primer lugar que él es un hombre de institución, no de Luis Rubiales.

"Yo soy un hombre de institución, lo he vivido en mi territorial. Lo que hemos hecho fue trabajar y levantarla. Los presidentes me respaldaron unánimemente y me debo a la RFEF. Si no hay dimisión tocará trabajar, trabajar y trabajar. Hemos navegado con el viento en contra y nos toca otra vez. Hemos hecho una gran federación y hay que seguir ahí. No soy de Rubiales, soy de la Federación. De nadie más. Que quede claro", comentó Rocha.

Respecto al futuro de Luis De la Fuente, Rocha dejó claro que seguirá en el cargo: "¿Si va a seguir en su cargo De la Fuente? Totalmente. Está respaldado por todos los miembros de la RFEF. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos dos partidos por delante y él se tiene que dedicar a entrenar, a tener suerte, porque su suerte es la de toda España".

Sobre el asunto Jenni Hermoso o las versiones aportadas por la RFEF para defender a Rubiales, Rocha no ha querido pronunciarse ya que solo "habla de fútbol". Además, pide tranquilidad para sacar de este foco de polémicas a la Federación: "Tenemos muy claro que la institución está por encima de la gente, se necesita unidad, consenso. El fútbol español hoy aquí está representado por cinco equipos. Venimos desde la RFEF para apoyar a nuestros equipos porque la imagen es importantísima. Nos estamos jugando mucho. Tenemos en el futuro un Mundial. Hay que pedir que haya un consenso".