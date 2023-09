Ancelotti no da crédito: le preguntan si se bajaría el sueldo para fichar a Mbappé

La paciencia de Carlo Ancelotti debe ser infinita. Solo así se entiende que en muchas ocasiones responda sin mayores complicaciones a cuestiones que, como mínimo, son extrañas. En la última rueda de prensa previa al Real Madrid-Getafe de este fin de semana en Liga a Carlo le preguntaron si se bajaría el sueldo para que Kylian Mbappé fichase por el conjunto blanco.

"No veo qué sentido tiene eso. No hablo de Mbappé, porque es un jugador del PSG y respetamos a todos los que están fuera", respondió Ancelotti que no daba crédito a la pregunta que le acababa de hacer un periodista de Mediaset España.

No fue la única pregunta sobre Mbappé y tampoco la única respuesta desganada del entrenador del Real Madrid sobre el eterno no fichaje del conjunto de Chamartín: "Lo que puedo decir, como aficionado de mi equipo, es que lo vivo con mucha ilusión cada verano pensando en la temporada. Porque cada uno tiene la ilusión de que va a ser un año espectacular. Ha pasado muchas veces y ojalá, este curso, otra vez".

De fútbol, lo importante, Ancelotti ha hablado de quién puede ser el recambio del lesionado Vinícius: "Joselu, Brahim... incluso algún interior, porque no tenemos la necesidad de jugar con tres delanteros. No tenemos a nadie como Vinicius, eso es así. Si juega Joselu utilizaremos más centros y Brahim, fútbol entre líneas. Será adaptarnos, pero no cambiar el sistema".

Sobre los rivales de Champions, Nápoles, Unión Berlín y Braga, el técnico italiano confía en el rendimiento de su equipo: "Conozco al entrenador del Nápoles, son muy duros. El Union Berlin tiene menos individualidades, pero es un equipo. Eso, un equipo. Y el Braga... debemos respetarlo, juega bien. En la Champions cada partido puede ser una trampa".