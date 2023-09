Luis De la Fuente dice ahora que fue engañado: "Pensaba que era un acto de dimisión"

Ha sido sin duda una de las ruedas de prensa más tensas de la historia de la selección española. Luis De la Fuente lo pasó realmente mal en una comparecencia tensa marcada por sus aplausos a Luis Rubiales. El seleccionador masculino ha salido de la situación como ha podido, ha pedido perdón y ha revelado que se sintió engañado.

La rueda de prensa empezó con Luis De la Fuente dando un discurso inicial en el que pidió perdón por sus actos: "Me apoyaré en algunas notas para que nada se me quede en el tintero. Quiero aprovechar este espacio para explicar los aplausos en la Asamblea. He recibido duras críticas por ello. Pienso que son merecidas las críticas y pido perdón por ello. Mis hechos son injustificables. Fui a la Asamblea pensando que era un acto de dimisión del presidente. Estos gestos no me representan ni marcan mi forma de actuar en la vida. Siempre estaré del lado de la igualdad. Ni Jenni ni el resto de sus compañeras son responsables de lo que ha pasado. Reitero mi felicitación por la gran gesta que consiguieron. De nuevo, me gustaría decir que prefiero pasar página y hablar de fútbol".

Cuando le preguntaron por qué aplaudió, De la Fuente volvió a pedir perdón: "En el comunicado censuré los actos de la entrega de premios. Estaba implícito aunque no pusiese el nombre de Jenni. Creo que no tengo que dimitir, sí pedir perdón. Fue un error humano. Si pudiese volver atrás no lo haría. No hay duda. Los que me conocen lo saben. Tenemos que mejorar todos en materia de igualdad, yo el primero".

Sobre un posible traición de Rubiales, el seleccionador español dice que no lo ve así: "No me siento traicionado por Luis Rubiales. Fui pensando que iba a ser una dimisión y nos quedamos en shock. Allí fuimos todos los miembros de la Federación pensando que era otro acto. La situación me superó.

Las preguntas siguieron yendo por el camino del aplauso y Luis De la Fuente empezó a pasarlo realmente mal a la hora de dar explicaciones: "Aplaudí por el contexto. Estaba incómodo, fuera de sitio... no sé si os habrá pasado algo así. Estaba con mucho estrés emocional. No tengo los recursos literarios que tenéis vosotros. Soy entrenador de fútbol".

"Claro que me preocupa mi puesto de trabajo. Pero hay que entender el contexto. Pido una y mil veces perdón. Fue una situación de máxima tensión y estrés emocional. Es lo que pasó. Esta es mi verdad", sentenció De la Fuente.

Una vez terminada la comparencencia inicial, De la Fuente dio la lista de convocados:

👥🇪🇸⚽️ Estos son los 24 futbolistas elegidos por 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 🆚 Georgia

🆚 Chipre ↪️ Clasificación para la #EURO2024#VamosEspaña pic.twitter.com/gtOSEzbSqU — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 1, 2023

Lamine Yamal, jugador del Barcelona que ha elegido jugar con España y no con Marruecos, es la gran novedad de la misma.