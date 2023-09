¿Ha arrancado el carrusel de penaltis a favor del Barcelona?

Primer penalti a favor del Barcelona en lo que va de Liga y sí, es polémico. El agarrón de Catena a Lewandowski que significó el 1-2 definitivo del Barcelona a Osasuna generó mucha polémica, sobre todo porque el agarrón parece demasiado tibio como para tener tan clara la decisión por parte del colegiado. Muchos se preguntan si al revés se hubiese señalado y otros si este es el inicio de un nuevo carrusel de penalti dudosos a favor del cuadro de Xavi Hernández.

Un Xavi, por cierto, que ayer sí que, ganando, destacó el trabajo de los árbitros: "El árbitro ha estado de 10. Sobre todo, el cuarto. Dialogaba, no se ha puesto nervioso en ningún momento. Ha comunicado qué pasaba, nos ha calmado. Si el árbitro te viene nervioso y con tensión no ayuda, no genera nada".

El problema es que cada día hay una norma nueva o una apreciación diferente. Depende mucho de lo que interpreten los colegiados y eso siempre dará como beneficiados a los que habitualmente lo tienen todo más de cara, es decir, los grandes.

Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna, no quiso entrar en demasiadas polémicas, pero sí comentó que todo depende del nivel de agarrón de Catena a Lewandowski y eso solo lo podrían medir ambos futbolistas.

"Es más acierto de Koundé, que le mete ahí a Pablo que no es suficiente para pitar falta. Luego sí para la de Lewandowski. Con el cuarto, encantado, me ha explicado todo muy bien. Lo difícil es medir el grado de intensidad en un agarrón", comentó el técnico de Osasuna.

De momento en el capítulo de equipos grandes de nuestra Liga, Barcelona y Real Madrid suman un penalti a favor y ninguno en contra. En el caso del Atlético, cero en ambos sentidos. Hay que recordar que el año pasado el cuadro de Simeone estuvo 32 jornadas sin que le pitasen una pena máxima a favor.