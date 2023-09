El juez del caso Negreira denuncia una "corrupción sistémica" en el Comité de Árbitros

El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha denunciado la existencia de una corrupción sistémica en el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital sostienen que el instructor hace esta apreciación en un auto en el que además confirma la personación del Real Madrid como perjudicado en la causa. En este procedimiento se investiga el pago del F.C. Barcelona de 7,3 millones de euros al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018.

Según el auto adelantado por El Confidencial, "cualquier otro equipo de Primera División que haya coincidido con el FC Barcelona durante los años objeto de investigación" también podría considerarse perjudicado como el equipo blanco.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que el magistrado cuestiona la credibilidad del actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, que descartó que Negreira tuviera funciones ejecutivas en el Comité: "No sabemos qué competencias tenía. Ha estado muchos años, pero ha estado en la sombra y era un hombre al que no podemos declinar cualquier tipo de competencia en el Comité". En la rueda de prensa que ofreció el pasado mes de marzo, Medina Cantalejo también aseguró que no había "ninguna evidencia, ni prueba que pueda decir que un árbitro es deshonesto".

El instructor también acuerda en otras resoluciones la práctica de nuevas diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones y divide la causa abriendo una pieza separada con el objetivo de acelerar la instrucción y el enjuiciamiento de los pagos del Barça a Negreira.

Recordamos que la Fiscalía denunció al Barça, al propio Negreira, a los expresidentes blaugranas Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y a los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau por delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad documental. Dicha denuncia recaló en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona en el que el árbitro del VAR, Xavier Estrada Fernández, previamente habría presentado la querella inicial por estos hechos.

El pasado mes de junio, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona ampliaba la investigación hasta la actualidad y a un posible delito de blanqueo de capitales. Además, era imputado el hijo de Negreira, Javier Enríquez.