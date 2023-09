Vero Boquete pone el grito en el cielo por el comunicado de los jugadores de la selección española

De una manera sibilina y pataleando. Así ha respondido Vero Boquete al comunicado de apoyo emitido este lunes por los jugadores de la selección española a sus compañeras de la selección femenina.

Considera Boquete que el comunicado llega tarde, que es insuficiente, que ha sido utilizado para quedar bien y evitar preguntas incómodas. No quiere agradecer el gesto que han tenido los internacionales españoles: "No voy a agradecer el comunicado, me llega igual de tarde que el de De la Fuente, Jorge Vilda o cualquiera que se ha posicionado diez o quince días más tarde cuando ya intuyen lo que puede pasar", dijo Boquete en El Larguero.

A la exjugadora de la selección española no le gustó uno de los puntos del comunicado, en el cual los jugadores manifestaron que "ahora empieza un recorrido nuevo", pues esto le transmite a la jugadora que es para "evitar preguntas incómodas" y, según dijo, cree que necesitamos más "respuestas contundentes como en su día dio Borja Iglesias".

La delantera de la Fiorentina cree el haberse manifestado a estas alturas sobre el ‘Caso Rubiales’ "llega a destiempo, porque se han manifestado más de diez días después de lo sucedido en la asamblea extraordinaria de la RFEF, igual de tarde que el comunicado de Vilda o De la Fuente, cuando el día previo aplaudían a Luis Rubiales".