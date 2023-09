El independentista Marc Crosas ataca a Carvajal: "Más machista y más facha no se puede ser"

Marc Crosas contra Dani Carvajal. De momento el duelo entre ambos no es mutuo, pero el exjugador del Barcelona e independentista declarado ha lanzado el primer misil después de las palabras del lateral madridista sobre el caso Rubiales Jenni Hermoso.

"Nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jenniffer es víctima de algo que se está tramitando. Al final y al cabo nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir si hay algún culpable o alguna víctima. Pues ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente que ha pasado, que se ha estipulado, porque a día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco la denuncia", comentó Carvajal.

Después de esos comentarios, este fue el tuit de Marc Crosas:

El capitán del Real Madrid y de la selección española "se mantiene al margen", porqué no sabe si Jenni es "víctima de abuso de poder", ya que "no ha hecho la denuncia". Más machista y más facha no se puede ser… pic.twitter.com/twxQwuQKeM — Marc Crosas (@marccrosas) September 6, 2023

Hace pocos días, el propio Marc Crosas, ahora ejerciendo de periodista en México, donde reside, entrevistó a Alexia Putellas. Crosas es conocido en España por su pasado en la cantera del Barcelona. Después no tuvo suerte en la élite aunque sí pasó por equipos clásicos de Europa como Lyon y Celtic, ganando por ejemplo la Ligue 1. Pasó por el Tenerife y acabó en México.