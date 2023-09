Medina Cantalejo justificó ante la juez llamar 'rata' a un árbitro: "Cuando alguien filtra, es la opinión que tenemos"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, justificó en sede judicial llamar ‘rata’ a un árbitro por haber filtrado supuestamente información: "Cuando alguien filtra, ésa es la opinión que tenemos".

Libertad Digital publica en exclusiva el vídeo de la declaración de Medina Cantalejo ante el Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid durante un juicio celebrado en julio. Esta vista se celebró por vulneración de Derechos Fundamentales contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la demanda presentada por el árbitro de VAR, Xavier Estrada Fernández.

El colegiado denunció haber sido despedido del CTA como represalia tras presentar la querella que originó el caso Negreira e iniciar en paralelo un pleito laboral previo con la Federación. Estrada Fernández aportó a la causa el audio de Medina Cantalejo durante un seminario arbitral en el que el presidente de los árbitros vertía graves descalificaciones supuestamente contra él. LD desveló este audio: "Llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres... Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita: Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado... Pídele a Dios que no te coja. ¿Vale?".

Durante su declaración judicial que publica este diario, el presidente del CTA escuchaba sus propias palabras y tras reconocer a la juez que era su voz, justificaba sus graves descalificaciones: "Lo que se dice ahí es cuando alguien dentro de un colectivo tan vilipendiado como el nuestro filtra a personas de los medios de comunicación para que salga a la opinión pública, ésa es la opinión que tenemos. Y por supuesto, dijimos ‘hay un deber de confidencialidad en los contratos de los árbitros’ y sacar esto fuera ha sido de lo peor que hemos vivido".

"Pero por supuesto, ése era un mensaje dirigido a toda la plantilla y en ningún momento, en ningún momento, iba dirigido ni al señor Estrada, ni a ningún árbitro en concreto. Iba para la persona que hubiera filtrado esa reunión privada entre los árbitros", concluía Medina Cantalejo. Esta intervención en sede judicial es muy diferente a la que protagonizó en una rueda de prensa en agosto en la que llegó a pedir perdón y a afirmar que se arrepentía de sus afirmaciones.

A continuación, tras negar haber tomado represalias contra Estrada Fernández, era preguntado por su abogado sobre la querella presentada por este colegiado por el caso Negreira: "Usted conoce que el seño Estrada ha puesto una querella contra el señor Negreira, su hijo y la empresa... ¿Usted sabe si es querella iba contra la Federación o contra algún miembro de la Federación?".

El subconsciente traicionaba a Medina Cantalejo y en un tono dubitativo contestaba: "En principio, no". Es decir, reconocía implícitamente que la querella que presentó Estrada Fernández sí iba a afectar de lleno a la Federación y por tanto, el Comité de Árbitros.

La causa está vista para sentencia y el Juzgado de lo Social nº 32 en Madrid debe determinar si la Federación vulneró los derechos fundamentales de Estrada Fernández al despedirlo tras querellarse por el caso Negreira y haber iniciado un pleito laboral con la propia Federación.

En la actualidad, Medina Cantalejo se encuentra en la cuerda floja al ser considerado un hombre de la máxima confianza de Luis Rubiales. Además, esta semana, el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona que investiga el caso Negreira, Joaquín Aguirre, denunciaba una "corrupción sistémica" en el seno del CTA.

"Llamarte rata es aumentar la calidad de lo que eres"

Tal y como desveló LD el pasado 17 de julio, el exárbitro de VAR Xavier Estrada Fernández denunció que Luis Medina Cantalejo le llamó "rata" y "traidor" tras querellarse por el caso Negreira. Este diario publicó un audio de Medina Cantalejo aportado por Estrada Fernández ante el Juzgado de lo Social nº 32 en Madrid durante un juicio celebrado la semana pasada por una demanda por vulneración de Derechos Fundamentales contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En la grabación, el presidente del CTA visiblemente enfadado se refería un árbitro, al que no nombraba directamente, que habría filtrado supuestamente información a los periodistas. Medina Cantalejo asegura lo siguiente: "El personajillo, ¿no?, o los personajillos: llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, ¿eh?, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas, y con esto estás dando muestras de por qué".

"En algún momento", añadía, "vas a meter la pata, en algún momento vas a meter la pata. Y aunque sea lo último que haga en el C.T.A., te voy a echar, y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo, que sabéis que algunas veces es mucha. Yo, por supuesto, no digo que haya sido nadie en concreto, pero ándate con ojo. Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita: Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado, ya te lo digo, vas a ir deshonrado, porque eres la deshonra del arbitraje español, de la historia del arbitraje español".