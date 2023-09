Antony Matheus do Santos no volverá con el Manchester United "hasta nuevo aviso". El club de Old Trafford ha decidido apartar del equipo al delantero brasileño, de 23 años, tras ser acusado de violencia doméstica y de abusos sexuales contra varias mujeres.

"El Manchester United reconoce las acusaciones formuladas contra Antony", señala la entidad inglesa en un comunicado emitido este domingo. "Como club condenamos los actos de violencia y abuso. Reconocemos la importancia de proteger a todos los involucrados en esta situación y reconocemos el impacto que estas acusaciones tienen en los supervivientes de abuso", añadía.

🚨 Comunicado oficial del club.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) September 10, 2023

El jugador, de 23 años, fue desconvocado por la selección brasileña a principios de esta semana tras las acusaciones de agresión física hacia su exnovia Gabriela Cavallin, que están siendo investigadas por la Policía y que el futbolista niega. El viernes se conocía que otras dos mujeres le habían denunciado por presunta agresión sexual.

Manchester United winger Antony placed on leave of absence while he continues to face allegations of assault. pic.twitter.com/gIdYmEvgsp — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 10, 2023

El United ha explicado que los jugadores que no hayan participado en partidos internacionales durante el parón "deberán volver a entrenar el lunes", aunque no será el caso de Antony. "Sin embargo, se ha acordado con Antony que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para abordar las acusaciones", ha explicado el club de Old Trafford en su nota.

"Claro que mi carrera no se ha acabado"

Antony dice estar viviendo un auténtico calvario y, en una entrevista a la cadena de televisión brasileña SBT, dice sentirse "apedreado" y "crucificado". "Mi mamá siempre me dice que los árboles que dan frutos son los que la gente siempre quiere apedrear", aseguraba entre lágrimas el brasileño Antony.



"Claro que mi carrera no se ha acabado. Son tiempos difíciles (...) Yo soy alguien que salió de la nada, tuve muchas dificultades y estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida, que es que me acusen de algo que no he hecho. Es duro cuando tú... al principio te conviertes en referencia de tanta gente y, por tantas mentiras, terminas siendo apedreado por la gente, por todos. Miro a mi mamá, a mi familia, y veo que eso no es lo que mi mamá realmente sabe quién soy. Miro a esa gente que me sigue desde pequeño, sufriendo conmigo... No es fácil, no es fácil estar crucificado y con la boca cerrada, ¿no crees que me hubiera gustado decir algo antes y defenderme? ¿mostrarle a la gente quién soy realmente? Me hubiera gustado eso", reconoció.