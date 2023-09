Las reacciones a la dimisión de Luis Rubiales no se han hecho esperar. El hasta ahora presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acabado cediendo a todas las presiones y renuncia a su cargo por el polémico beso a Jennifer Hermoso durante la final del Mundial femenino, disputada en Sydney (Australia), que la selección española ganó a Inglaterra.

Una de las primeras en hablar ha sido Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones ha publicado el siguiente mensaje en Twitter, señalando que la renuncia de Rubiales es un triunfo del feminismo: "El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenni, y con todas las mujeres".

El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenni, y con todas las mujeres. 💜 https://t.co/y79OkA8bW7 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 10, 2023

Al mensaje de Yolanda Díaz le ha seguido el de Ione Belarra. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones ha sido más escueta y ha usado uno de los mensajes que emplearon las jugadoras para apoyar a Jennifer Hermoso tras el beso de Rubiales: "Se acabó".

Se acabó 💪🏾 — Ione Belarra (@ionebelarra) September 10, 2023

Es la misma reflexión que hace la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, que añade un puño y un corazón morado.

Se Acabó ✊🏼💜 — Irene Montero (@IreneMontero) September 10, 2023

En esta misma línea va la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam.

SE ACABÓ 💜💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) September 10, 2023

"Beneficia al fútbol y al deporte español"

También ha hablado el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, quien ha asegurado que la renuncia definitiva de Rubiales "beneficia al fútbol y al deporte español".

"El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que es lo que le habíamos pedido prácticamente el conjunto de la ciudadanía española. Yo creo que es una buena decisión, sobre todo porque beneficia al fútbol y al deporte español. Y evidentemente no solo lo respetamos, sino que lo apoyamos", indicó Francos durante una entrevista con la cadena SER.

"Yo no he hablado con él, como he explicado ya en varias ruedas de prensa, desde el jueves antes de la Asamblea", dijo en alusión a la Asamblea General Extraordinaria que la RFEF celebró el pasado 25 de agosto en Las Rozas (Madrid). "Pues mire, bien está lo que viene acaba", espetó Francos al entrevistador.

Luis Rubiales anunciaba este domingo en su carta de dimisión dirigida a Pedro Rocha, presidente en funciones de la RFEF, su salida también de la vicepresidencia de UEFA.

Argumenta su decisión en que no podrá volver a la Federación y acusa, como ya hizo en sus últimas comparecencias, a que se debe a presiones contra su persona: "Es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta".