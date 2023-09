Dani Carvajal revela el secreto para poner fin a sus lesiones en el Real Madrid

Muchos son los deportistas que tras una mala racha de lesiones deciden tomar cartas en el asunto y hacer cambios en varios aspectos de su vida. Uno de ellos es la dieta, tan importante para un deportista de élite y cada vez más cuidada y medida incluso por los servicios médicos de los propios clubes.

El último en tomar la palabra sobre este asunto ha sido el futbolistas del Real Madrid, Dani Carvajal. Tras una mala racha de lesiones musculares, Carvajal decidió cambiar su dieta y eliminó el gluten, hecho que él reconoce que le ha venido muy bien.

Si Daniel Carvajal no tolera el gluten, yo tampoco.pic.twitter.com/FL694Y1OIH — Steizam (@Steizam) September 11, 2023

"Creo que todo es cuerpo y mente, no se producen por una única razón. Cuando llegaban las semis o finales de Champions en un alto porcentaje me lesionaba. Me he ido lesionado en dos finales y en dos semifinales, y el factor psicológico puede ser importante, claro. En 2021 apenas jugué 12 partidos, recaída tras recaída... un túnel del que no veía salida. Eliminé el gluten de mi dieta completamente, no soy intolerante pero me produce inflamación, desde entonces ha cambiado todo. Creo que desde entonces tuve un problema de 10 días en el sóleo tras el Mundial. Son lo peor para un deportista, sin duda, y desde aquí recomiendo a la gente que pase por estos momentos que intenten buscar salidas porque hay muchos medios", comenta Carvajal en una entrevista para el programa Universo Valdano.

Carvajal aprovechó también para hablar de su nuevo compañero Jude Bellingham y de su propio futuro en el conjunto blanco: "Tengo muchos años de contrato y ojalá pueda retirarme aquí. Estar en el Madrid es lo más grande para un futbolista, y creo que el momento de irte del club debe ser uno de los más difíciles. No es solo lo que es España, Madrid... es la dimensión que tiene esto, ir a un estadio y llenarlo, en un hotel que te reciban cientos de personas... No queremos endiosarle demasiado porque el listón está muy alto. Desde el primer momento cuando empezó a entrenar, nos mirábamos en pretemporada los veteranos... y decíamos '¡uf, éste sabe lo que hace!' No ves que sea rapidísimo, que técnicamente sea una locura... es solo que es muy completo, tiene llegada, le das el balón y ya se entiende desde la tercera semana con todos solo mirando. Es muy inteligente".