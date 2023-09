Endrick, nuevo fichaje brasileño del Real Madrid: "No me gusta la fiesta y odio las discotecas"

Endrick es jugador del Real Madrid desde hace varios meses, pero aún sigue jugando en Brasil. El club blanco entendió que lo mejor era que siguiese en casa junto a los suyos hasta cumplir los 18 años y más maduro llegar de verdad al Santiago Bernabéu. De momento sigue en el Palmeiras y el año que viene podría vestir por fin de blanco.

Mientras Endrick sigue en tierras cariocas, el futbolista del Palmeiras concedió una entrevista a TNT Sports en la que dijo una cosa sorprendente teniendo en cuenta que pocas veces se ha visto a un jugador brasileño decir que no le gusta la fiesta.

"Odio salir. Odio ir a fiestas. Odio ir a discotecas. Solo quiero jugar al fútbol y estar con mi familia", sentencia Endrick en dicha entrevista. Además, el jugador reiteró en varias ocasiones que solo piensa en fútbol y en triunfar en este deporte.

Imagina o Endrick bailando com o Vini Jr. 🕺🏾💫pic.twitter.com/Bmw4JnGU2L — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) January 29, 2023

Habrá que ver si Endrick, una vez aterrice en Madrid, rompe con esa ‘tradición’ brasileña de disfrutar con la noche española. No en vano hemos visto casos como Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Romario etc etc etc, que siempre han destacado que para ellos era importante salir y despejar la mente y el cuerpo.

Por otro lado, Endrick destacó que habla de vez en cuando con algún jugador brasileño del Real Madrid: "Hablo de vez en cuando con Rodrygo y Vinicius que me dicen como es el club. A Ancelotti le conocí en mi visita a Madrid y todo fue muy bien con él"