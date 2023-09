El ejemplo de Sheila García a las 39 chantajistas: "Defender mis colores está por encima de la persona que gobierne"

Sheila García se quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial por una inoportuna lesión. La jugadora del Atlético de Madrid ha dado una lección de compromiso por unos colores, por un país, dejando a un lado sus preferencias personales para no renunciar a la selección.

Debido a las críticas recibidas por dar el "si" al combinado nacional, la delantera colchonera ha querido explicar los motivos que le han llevado a ser una de las posibles convocadas por la nueva seleccionadora Monste Tomé: "Defender mis colores, mi país y vestir la camiseta de la selección está por encima de las personas que en cada momento gobiernen, dirijan o gestionen la federación, la Fifa o cualquier organismo del que dependamos".

Una decisión que no quita que Sheila se posicione del lado de Jenni Hermoso y el resto de las 39 chantajistas, pero, con palo incluido a sus compañeras, considera que las reivindicaciones no pueden estar reñidas con renunciar a defender la casaca de la selección española: "Entiendo que defender mis derechos, los de mis compañeras y demás mujeres que puedan sentirse representadas no va reñido con vestir o negarse a vestir mi bandera".

Comunicado íntegro de Sheila García sobre la convocatoria