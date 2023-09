Jennifer Hermoso responde a Montse Tomé: "¿Protegerme de qué o de quién?

Contestaron las jugadoras convocadas y también Jenni Hermoso, que no lo está. Nadie lo esperaba, visto el panorama, pero, 15 campeonas del mundo fueron convocadas por Montse Tomé para la Uefa Nations League. La convocatoria tuvo lugar a pesar de la amenaza de las mismas de no ir si eso pasaba. "Si, he hablado con ellas, pero eso se queda entre nosotras", comentó Tomé cuando le preguntaron si contaba con el "sí" de las jugadores para su convocatoria.

Después de esas palabras de Tomé llegó un comunicado de las jugadoras llegando a decir incluso que la nueva seleccionadora había mentido y que ni siquiera había hablado con ellas. Y justo después, Jenni Hermoso también tomaba la palabra.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

Comunicado de Jenni Hermoso:

¿Protegerme de qué? Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo. Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente seria seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme.

Lo único claro a esta hora es que España ha pasado tener un equipo campeón del mundo a no tener jugadoras para poder jugarse el pase a unos Juegos Olímpicos a través de la Liga de las Naciones.