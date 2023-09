Las 39 chantajistas que firmaron el comunicado en el que pidieron una serie de requisitos para volver a la selección y que han conseguido, gracias en parte al patoso Luis Rubiales y su famoso pico, y a un Gobierno necesitado de herramientas políticas para alinear al feminismo más radical después de la tremenda metedura de pata con la nueva ley del ‘solo sí es sí", se sienten imparables. Han conseguido que la Federación, a través del Consejo Superior de Deportes, les concedan todos y cada uno de sus deseos y caprichos varios. El último, según ha podido saber Libertad Digital de fuentes directas de la Federación, es la cabeza de la actual seleccionadora, Montse Tomé.

La versión oficial, de cara a la galería y para apagar las llamas de manera momentánea, es que las jugadoras confían en la actual seleccionadora: "No han pedido la cabeza de Montse", dijo anoche Rafa del Amo, director del Fútbol Femenino de la RFEF. La realidad es muy diferente y todo se fraguó en una reunión mantenida en privado por las propias jugadoras sin la presencia de Tomé. La fractura con el núcleo duro de la selección es insalvable.

Tomé dirigirá los dos partidos de la Liga de las Naciones ante Suecia y Suiza (viernes y martes en Göteborg y Córdoba respectivamente), por la cercanía de los mismos, y después la obligarán a colgar la pizarra. Las jugadoras no la soportan al ser de la cuerda de Jorge Vilda -estuvo cinco años de ayudante del ex seleccionador-, por el ‘Caso Rubiales’ -Vero Boquete ya dijo abiertamente en una entrevista que Tomé no se posicionó claramente con el asunto del ex presidente de la Federación y el famoso beso a Jennifer Hermoso, tampoco se olvidan sus aplausos en la Asamblea en la que Rubi aseguró que no iba a dimitir- y la gota que colmó el vaso fue la rueda de prensa de su presentación en la que según las jugadoras mintió descaradamente al asegurar que había hablado con ellas antes de convocarlas.

Todo ello deriva en un caldo de cultivo en el que las chantajistas lo tienen claro: solo van a aguantarla dos partidos, después del duelo ante Suiza valoran dos escenarios: o Montse dimite o deberá ser la Federación la que la destituya. Si no empezarán de nuevo los problemas.

La figura de Montse Tomé queda reducida a poco menos que una marioneta. Será la alineadora en dos encuentros internacionales, pero está fuera. Es una seleccionadora fantasma a la que las jugadoras no aguantan y cuyo destino al frente del combinado nacional está sentenciado y tiene fecha de caducidad. Un capítulo más del bochornoso espectáculo que la selección femenina viene protagonizando desde el momento en el que las jugadoras sintieron, y el tiempo les ha dado la razón, que tenían el poder suficiente para hacer y deshacer a su antojo.