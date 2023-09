Finalmente España sí tendrá jugadoras para el partido que se disputará mañana en Suecia ante el combinado nacional local. Aún así, la tensión se sigue respirando dentro del vestuario y de la expedición y hoy hemos vivido dos ruedas de prensa. Montse Tomé por un lado, la seleccionadora, y Alexia Putellas e Irene Paredes por otra.

Alexia ha agradecido a la prensa su presencia allí y ha comentado que darán explicaciones más extensas al volver a España: "Agradecer que estéis aquí. Va a ser una rueda de prensa corta por el entrenamiento oficial posterior, pero por nosotras no habrá problema en que cuando volvamos a España podamos explicar todo".

Por otro lado, Putellas ha dicho que ellas nunca han querido echar a un entrenador o ponerlo: "No ponemos ni quitamos nada, sólo denunciamos y pedimos que en la Federación haya una tolerancia cero ante personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso. Simplemente pedimos eso. Quien elige los cambios o no es la Federación, nosotras no tenemos ninguna competencia de echar o poner a nadie. Sólo de jugar y marcar goles. Entiendo que este tema ya no es deportivo, sino que va mucho más allá. Lo que vivió Jenni no se puede tolerar y nosotras pedimos, por favor, que este tipo de actitudes no se den. Porque el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad".

Alexia fue más allá y repitió varias veces el mismo mensaje: "Nunca hemos pedido destituciones, poner o quitar entrenadores. Todo lo que hemos trasladado son inquietudes o conceptos que reflejaban que el vestuario no estaba cómodo. Quiero matizar esto muy bien porque nosotras siempre vamos de cara. Estamos luchando por un fútbol transparente y no podemos no ser transparentes. Creemos que esta es la jerarquía correcta, siempre se ha hecho así".

Irene Paredes ha confirmado a su vez que están cansadas del tema y que solo esperan que las autoridades tomen medidas. Eso sí, dice que la luz al final del túnel aún no se ven: "Estamos cansadas, por supuesto. Hemos pasado muchos días durmiendo poco y entrenando. Se están logrando cambios, pero aún no se ve la luz al final del túnel".