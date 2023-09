David De Gea no encontró equipo tras el mercado estival. Su extraña salida del United, cuando incluso llegó a tener un acuerdo de renovación cerrada, dejó al portero internacional libre en el mercado. El madrileño ha rechazado varias ofertas, incluso las que llegaron desde Arabia Saudí porque, según explica The Guardian, el factor económico no es la mayor preocupación de un De Gea, que lo que busca es seguir al primer nivel después de abandonar el Manchester United este verano. El problema es que ningún equipo top ha llamado a su puerta.

Lo curioso del caso De Gea es que su sustituto en el United, Onana, no está rindiendo como se esperaba. Sus actuaciones en este inicio de temporada están dejando mucho que desear y es que, ojo al dato, al portero llegado por 50 millones de euros del Inter de Milán, le han marcado 9 de los 12 tiros a puerta recibidos. Un dato demoledor que pone al portero camerunés en la picota.

De Gea, que al estar libre podría firmar ya por cualquier equipo sin tener que esperar a la apertura del mercado invernal, podría estar planteándose incluso su retirada. Así lo asegura el diario británico The Guardian, en una información que ha causado sorpresa a nivel internacional, no en vano que un portero cuelgue los guantes a los 32 años cuando viene de jugar en un equipo de primer nivel como el United, es muy llamativo.