Las futbolistas explican sus demandas: tolerancia cero a los abusos, respeto, condiciones dignas...

Alexia Putellas, estrella de la selección española femenina que el pasado 20 de agosto se proclamó campeona del mundo en Sydney (Australia), ha comparecido este domingo después del entrenamiento del equipo nacional en la Ciudad Deportiva del Real Betis —tras la victoria del pasado viernes contra Suecia y a dos días del choque contra Suiza— para explicar las demandas de las jugadas internacionales desde que se plantaron ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Putellas, que ha hablado ante los medios junto a otras cinco jugadoras internacionales —Irene Paredes, Athenea del Castillo, Misa Rodríguez, Cata Coll y Ona Batlle—, dice que está "más tranquila" porque cree que "se han sentado las bases" para "buscar soluciones" al conflicto entre las futbolistas y la RFEF, con el Gobierno como mediador —a través de la figura del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos— en la cumbre que tuvo lugar esta semana en un hotel de la localidad valenciana de Oliva y que permitió devolver la calma al equipo nacional tras varias semanas de mucha inestabilidad, especialmente a raíz del beso no consentido del ya expresidente de la Federación, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso.

"Se han dado pasos adelante en la Federación" que, según dice Putellas, "hasta ahora no nos había tratado como a deportistas de élite". Entre las demandas de las jugadoras a la RFEF está tener tolerancia cero con los abusos, acabar con la discriminación sistemática, condiciones dignas para las futbolistas —especialmente teniendo en cuenta que se acaban de proclamar campeonas del mundo— y condena incondicional al pico de Rubiales, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional tras ser acusado de los delitos de agresión sexual y coacciones.

Viajes incómodos en autobús, "faltas de respeto"...

"Nos hacían viajar 6 o 7 horas en autobús cuando el rival iba cómodamente en avión. Teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana para coger un avión y esos horarios no son de deportistas. Necesitamos cambios estructurales, porque el fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades", ha explicado Alexia Putellas ante los medios congregados en la Ciudad Deportiva del Betis. "Quien no nos entiende es porque no nos quiere entender", añade.

A Putellas, que ha ganado el Balón de Oro en dos años consecutivos, le "han molestado las faltas de respeto a esta profesión" que ha sufrido estos años, al tiempo que anuncia "tolerancia cero hacia lo que la gente vio" durante la celebración del título mundial de España y hacia "las cosas que no se vieron".

"Sabemos lo mucho que nos ha dado Jenni Hermoso y teníamos que luchar por ella. No la íbamos a dejar, nos salía la fuerza para que esto no sucediera más y no se sintiera sola. Esto puede influir en niñas, para que no cambien el sueño que tienen de ser futbolistas", ha dicho la futbolista catalana.

El adiós de Vilda

Asimismo, Alexia Putella aclara que "la salida de (Jorge) Vilda", el seleccionador que condujo a España hasta el mayor logro de su historia, "la ha decidido la Federación", por lo que "no fue una cuestión" que el grupo de jugadoras "transmitía si es válido o no" para el cargo, insistiendo así en su mensaje de que no son las futbolistas quienes "quitan o ponen" entrenadores.

Sobre la petición de que la actual seleccionadora, Montse Tomé, dejara el banquillo de la selección tras esta ventana internacional, Alexia Putellas asegura que "se están diciendo cosas y algunas son auténticas burradas". "Pero nosotras somos profesionales. En los entrenamientos y en los partidos siempre intentamos dar lo mejor. Creo que en Suecia ya se vio, donde las condiciones eran las que eran y la situación era algo extraordinaria por todo lo que había sucedido, y sacamos energía de la nada", dice la barcelonista.

"Se nos ha tratado como a niñas"

Por su parte, Irene Paredes señala que "muchos de los problemas vienen porque se nos ha tratado muchas veces como a niñas". "Evidentemente, queréis que digamos todos los detalles, señalando personas, y eso no lo podemos hacer porque hay un proceso judicial abierto. Lo que tenemos claro es que, con las situaciones que acontecieron, tanto el día de la final como después en la Asamblea, no podemos tolerarlo. La RFEF no debería tolerarlo", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

En otro orden de cosas, negó que las jugadoras hayan pedido la destitución de Montse Tomé como seleccionadora. "¿Alguien ha pedido cambios en el banquillo? Pregunto. Pues entonces vamos a hacer caso a lo que decimos las jugadoras", manifestó.

Además, también niega un desencuentro con Athenea del Castillo, la única de las jugadoras que no firmó el último comunicado. "¿Qué es lo que visteis en el partido? ¿Cómo visteis las celebraciones? Yo creo que no hay nada más que añadir. Cada uno se expresa libremente, y así lo hizo Athenea. Podemos estar de acuerdo o no, pero en el vestuario no hay ningún problema", finalizó.

VÍDEO | Irene Paredes y Alexia Putellas vuelven a comparecer ante los medios. "El que no quiere entenderlo es que no quiere". "Se nos ha tratado como niñas y somos mujeres profesionales". pic.twitter.com/rxMSdhSHOP — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 24, 2023

Unas declaraciones, las de estas cinco jugadoras, que llegan como agua de mayo en el fútbol femenino español, necesitado de calma y estabilidad después de unos meses bastante turbulentos. Faltaba que alguien (en este caso las propias jugadoras) explicaran lo que está sucediendo y ahora, por fin, parece que se están dando los pasos necesarios en este sentido.