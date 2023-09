Ancelotti explica por qué falló el 'árbol' de Navidad ante el Atlético de Madrid

Lo ha utilizado en varias ocasiones, incluyendo una final de la Champions que ganó con el Milan ante el Liverpool hace años, pero frente al Atlético, el árbol de Navidad de Carlo Ancelotti acabó con un 3-1 del conjunto rojiblanco al Real Madrid. Hoy en la previa del choque ante Las Palmas, Carlo Ancelotti ha explicado lo que pasó en el derbi y por qué le ganó la partida Simeone.

"Las críticas son normales cuando las cosas no salen bien, no me importan, es parte de ser entrenador del Real Madrid. Hay que ver las cosas que hemos hecho bien que son muchas y las que hemos hecho mal que son pocas pero hay que concentrarse. Mi evaluación es distinta a la que hace todo el mundo, sé lo que tenemos que hacer teniendo en cuenta que hasta ahora lo hemos hecho bien, mejorando cosas. Cada sistema tiene su debilidad, el rombo no es el sistema perfecto, cada uno tiene su debilidad. Nos permite presionar más arriba y recuperar pero a veces te descolocan porque a veces los interiores no tienen el tiempo de replegar y en eso trabajamos. La carencia es bastante evidente", comentó Ancelotti.

El técnico italiano ahondó en más detalles sobre el sistema: "Lo que ha cambiado de Bellingham es solo en defensa, en ataque era lo mismo. He cambiado la posición de Luka a la media punta pero ya lo había hecho antes".

Sobre su continuidad y posibles sucesores, Ancelotti ha hablado de Xabi Alonso, actualmente en el Bayer Leverkusen: "Le he tenido como jugador y tiene un gran conocimiento, tiene esa capacidad, le deseo a él, a Raúl o Arbeloa ser entrenadores del Madrid porque les quiero mucho y ojalá un día puedan ser entrenadores del Real Madrid".

En el terreno estrictamente de plantilla, Carlo recupera a varios jugadores: "Todos están disponibles salvo Courtois y Militao. Hay que ver cómo vamos dando minutos. Carvajal vuelve. Como Vinícius y Guler".