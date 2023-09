El colmo del caso Negreira: Xavi se queja a carcajadas de que se publican muchas noticias

Nuevas noticias sobre el Caso Negreira. En el día de hoy dos relacionadas con el caso. Ambas firmadas por nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. El juez del caso Negreira ordena a la Guardia Civil registrar la sede del Comité de Árbitros y el juez investiga por cohecho al Barça y al resto de imputados del caso Negreira. Pues bien, para Xavi Hernández, hay demasiadas noticias sobre este caso.

En la rueda de prensa previa al choque entre el cuadro culé y el Sevilla de mañana viernes a las 21:00 horas, el técnico azulgrana, Xavi Hernández, ha pasado por rueda de prensa y ha dejado varias perlas de las suyas sobre el tema Negreira.

"La semana que viene, habrá otra noticia. Y en 15 días, otra. Y, en un mes. Ya sabéis mi opinión. Tirad de hemeroteca. Nunca ha tenido la sensación de que los árbitros nos hayan beneficiado", comentó Xavi en tono de incomodidad con el tema.

Este ha sido el momento:

👉🗣️ Xavi contundente con el 'Caso Negreira' pic.twitter.com/U2xvjBYCM7 — MARCA (@marca) September 28, 2023

Además, Xavi se lo toma a risa:

Xavi se toma a risa las preguntas sobre el 'Caso Negreira'. pic.twitter.com/pm0d3RIJch — Nacho Lozano (@NachoLozLop) September 28, 2023

Por otro lado, Xavi no quise referirse a los pagos a Negreira y volvió a tirar balones fuera: "No hago reflexiones de este tipo. Tengo muy poco tiempo y lo necesito para ver qué le pasa al equipo, qué nos ha pasado en Mallorca, la estrategia, el Sevilla... no reflexiono sobre estos temas".