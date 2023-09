Guardiola se encara con un árbitro tras la eliminación del Manchester City

El Newcastle eliminó al Manchester City de la Carabao Cup, una de las copas de Inglaterra, y el equipo de Pep Guardiola no podrá optar a todos los títulos esta temporada. El equipo local ganó por 1-0 a Erling Haaland y compañía y el enfado final de Pep Guardiola le hizo irse directo a por el colegiado del encuentro.

Así fue el cara a cara con Pep de por medio:

Después en rueda de prensa, Guardiola seguía igual de enfadado con el partido y con el colegiado y mencionó que su objetivo no era ganarlo todo: "Competimos muy bien, eso es lo que vi y estamos más que satisfechos de ganar el triplete. Nuestras expectativas son altas, pero no lo suficientemente altas como para satisfacer a los demás. Por eso nunca estuvo en nuestras mentes".

Pep Guardiola is NOT happy...😤 pic.twitter.com/TprSE7bTTL — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 27, 2023

Guardiola también explicó las rotaciones del equipo: "Decidimos este once, como hacemos siempre en la Carabao Cup desde que estoy aquí. En la Carabao Cup siempre pongo a los jugadores menos habituales. Si pasas, pasas. Cuando llegas a las semifinales es cuando piensas en el título. No quiero gastar energía tan pronto en esta competición. Desafortunadamente tenemos muchos lesionados y los que suelen jugar no lo hicieron hoy. Han jugado los menos habituales. Por desgracia tuve que poner a Manuel Akanji, aunque me habría gustado darle descanso, pero estas son las decisiones que siempre tomo"