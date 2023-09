El registro del caso Negreira sorprende a los árbitros en pleno seminario: "Los directivos del CTA iban desapareciendo"

La entrada y registro de la Guardia Civil en la sede del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el marco del caso Negreira ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha sumido en el desconcierto a los colegiados.

El objetivo de esta diligencia era recabar documentación sobre el caso Negreira. Concretamente, los agentes buscaban entre otros documentos las actas arbitrales sobre ascensos y descensos de los colegiados de cada temporada, así como las calificaciones de los informadores para evaluar a los árbitros.

Fuentes arbitrales consultadas por Libertad Digital afirman que "la irrupción de la Guardia Civil ha sorprendido a los colegiados en pleno seminario arbitral semanal. Esta reunión donde se analizan las decisiones arbitrales de la última jornada se celebra normalmente los viernes, pero en esta ocasión se adelantó al jueves. El jefe de VAR, Carlos Clos Gómez, era el encargado de dirigirla esta semana a través de videoconferencia".

"En pleno seminario el adjunto a la Presidencia del CTA, Antonio Rubinos Pérez y el secretario Manuel Díaz apagaban de repente su monitor por sorpresa y desaparecían de la videoconferencia sin decir nada. Los colegiados no sabían que estaba sucediendo", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan "la ausencia en las últimas semanas en los seminarios arbitrales del presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo. Normalmente, faltaba a muchos seminarios, pero ahora más. No se le ha visto por el CTA desde que asistió a la asamblea extraordinaria convocada por el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales".

Recordamos que en dicha asamblea Medina Cantalejo mostró públicamente su apoyo a Rubiales tras el escándalo suscitado por el beso a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso tras ganar el mundial. De hecho, tal y como desveló este diario el pasado 24 de agosto, Medina Cantalejo decidió suspender el seminario semanal de los colegiados para escenificar el apoyo del colectivo a Rubiales. Todo ello, a pesar del mal arranque que habían protagonizado los árbitros en la nueva temporada de Liga.

Cabe destacar que los agentes de la guardia civil también han registrado este jueves el propio despacho de Medina Cantalejo, que tras los últimos ceses en al RFEF aún sigue en su puesto, a pesar de ser uno de los hombres fuertes de Rubiales.

La "corrupción sistémica" en el CTA

El instructor ya denunció la existencia de una corrupción sistémica en el Comité Técnico de Árbitros (CTA). El magistrado afirmó que "se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al Vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara, pero no por la bondad de los informes en sí mismos, sino por la condición de Negreira como miembro de la terna de vicepresidentes del CTA, cuya función no era simplemente representativa, como ha indicado el Sr. Medina Cantalejo, actual presidente del CTA, sino que ejercía funciones de relevancia significativa en la calificación y designación de los árbitros".

Recordamos que el juez investiga en el marco del caso Negreira el pago del Barça de 7,3 millones de euros al que fuera vicepresidente del CTA, entre 2001 y 2018. Según la Fiscalía, el Barcelona pagó a Negreira para que realizase "actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones".