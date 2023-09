Tebas dice que la Liga no puede hacer nada con el caso Negreira por estar "prescrito"

El Caso Negreira, al menos para Libertad Digital, nunca ha perdido actualidad, pero en el día de hoy la misma se ha intensificado con dos noticias relacionadas con el caso. Ambas firmadas por nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. El juez del caso Negreira ordena a la Guardia Civil registrar la sede del Comité de Árbitros y el juez investiga por cohecho al Barça y al resto de imputados del caso Negreira.

Pese a lo escandaloso de los hechos, según ha confirmado el propio Javier Tebas en un acto, la Liga, de la que es presidente, no puede hacer absolutamente nada con este tema ya que los hechos han "prescrito".

"No tenemos competencias porque ocurrieron a nivel administrativo. No hemos podido abrir un expediente porque está prescrito. Veremos qué sanción puede tener cuando termine el ámbito penal. Las leyes no se pueden hacer retroactivas en este tema, es una disfunción de la Ley del Deporte", comentó Tebas en el Thinking Football Summit de Oporto.

Por otro lado, Tebas defendió que ellos son los únicos que aportan documentación al caso: "Somos los únicos que estamos aportando escritos, aportando nuestro conocimiento del sector para empujar. Hay otros que están en la acusación particular, como es el Real Madrid, que hizo el escrito de personación y un escrito evitando que pudiera ser apartado de acusación particular que pedía Bartomeu... y ya no ha hecho nada más. Aunque parece que sus voceros están muy interesados, ya no ha hecho nada más. Nosotros estamos y este registro viene como consecuencia casi seguro de unos escritos que hizo LaLiga".

Tebas también dio su opinión sobre las palabras de Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, que comentó que para él, el Real Madrid adultera la competición presionando a los árbitros mediáticamente: "La palabra adulterar la competición es bastante fuerte. Yo no me atrevo a decir que adultere, lo que sí digo claramente es que Real Madrid Televisión no está en el Fair Play que debe primar en una competición. Todos los reportajes previos que se hacen al colectivo arbitral, "brutal", "increíble", unos adjetivos... Casi sacan imágenes en blanco y negro. Algunas jugadas que eran hasta opinables. Se está faltando como mínimo al Fair Play Deportivo, al servicio público que tiene que tener esa televisión. De ahí a adulterar la competición hay un trozo todavía, porque no sé las intenciones que tiene Real Madrid Televisión y el Real Madrid con esas imágenes".