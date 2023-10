Alfonso Pérez sabe perfectamente lo que es vestir la camiseta del Barcelona y la de la selección española. De hecho, antes de la Eurocopa de 2008 y con el permiso de la primera ganada en 1964, el gol más celebrado por muchas generaciones de aficionados fue el que marcó Alfonso ante Yugoslavia en el mítico 4-3 de la Eurocopa del año 2000. Alfonso ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha dado su opinión sobre los casos de Guardiola y la selección femenina. En concreto de lo que significa vestir la elástica nacional.

"En el caso de Guardiola como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso, lo primero y luego ya protestas por lo que quieras. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima", comentó Alfonso en la entrevista.

El ex del Betis, mítico por sus botas blancas, no se mordió la lengua a la hora de catalogar de "falsos" a aquellos que juegan con España sin sentir los ‘colores’: "Yo no me siento español y no voy a la selección. No lo comparto, pero lo prefiero a otros que he visto vestir la camiseta de España sin sentirse españoles. Eso es de falsos. El tema aquí es si quieres o no quieres ir".

Por último cabe destacar que Alfonso tiene una idea muy clara de lo que es ahora mismo el fútbol femenino en comparación con el masculino: "Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".