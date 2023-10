Ibrahimovic desvela el día que ignoró y desafió a Pep Guardiola

Zlatan Ibrahimovic es de esos jugadores que, personaje o no tras su verdadera identidad, no dejan indiferente a nadie. Para muchos es un loco. Para otros un genio. Pero la única realidad es que cada vez que toma la palabra deja titulares espectaculares, parecidos a los grandes goles que logró en su carrera como jugador de Molde, Ajax, Barcelona, Milan, Inter, Juventus o Los Ángeles Galaxy.

En una entrevista para el también polémico periodista Piers Morgan, Zlatan Ibrahimovic dejó varias frases para el recuerdo, como por ejemplo su manía de autodenominarse "Dios": Cuando digo que soy Dios, ¿crees que estoy bromeando? No estoy bromeando".

Zlatan habló además de su peculiar relación con entrenadores como Pep Guardiola. El sueco jugó solo un año en el Camp Nou por desavenencias constantes con el ahora técnico del City y siempre que le han preguntado, no ha tenido ningún problema en desvelar esa mala relación personal entre ambos.

"Pep me dijo: 'Los jugadores no llegan en Ferraris', y yo me presenté con mi puto Ferrari", comentó entre risas Zlatan Ibrahimovic cuando le preguntaron por su relación con el ahora técnico del Manchester City.

Por último, Ibra dejó una curiosa comparación entre fútbol y sexo: "El sexo es mejor que el fútbol, cualquiera que piense diferente tiene un problema con el sexo".