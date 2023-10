Sale a la luz el audio del error más increíble en la historia del VAR que avergüenza a la Premier

No solo es España la que se lleva las manos a la cabeza por la lamentable utilización del VAR semana tras semana. En Inglaterra este pasado domingo los aficionados del Liverpool vivieron en sus propias carnes uno de los peores errores jamás visto desde que esta maldita herramienta de manipulación -porque parece imposible que se utilice bien- en la que se ha convertido hoy por hoy el videoarbitraje.

Se medían en el Tottenham Hotspur Stadium, los Spurs frente al Liverpool de Jürgen Klopp. En el minuto 34 de partido, con 0-0 en el marcador, Mohamed Salah asistió a Luis Díaz y el delantero batió a Vicario. Sin embargo, el banderín de fuera de juego se levantó de inmediato, y el VAR, Darren England era el árbitro principal de la sala VOR, inició la comprobación.

Díaz sale en posición completamente legal y el tanto debió subir al marcador. Pues bien, por un fallo de comunicación y concentración el tanto fue anulado de manera incomprensible.

Cuando el VAR observó la posición de Díaz, enseguida se dio cuenta de que estaba claramente en buena posición. Se comprobó con el uso de las líneas de fuera de juego en el fondo -- se ve la prueba de ello en la transmisión del VAR cuando el operador de tecnología hace zoom para colocarlas. El problema fue la tremenda empanada que llevaba el amigo England, ya que pensó que lo que se revisaba era un gol, no un tanto anulado. Si estuviera confirmando una anulación, bloquearía las líneas del fuera de juego, pero como pensaba que la decisión sobre el terreno de juego era si el tanto era legal no al revés -es decir no se enteró que el asistente había levantado el banderín-, al ver que la posición de Díaz no había dudas en que era legal, zanjó la revisión muy rápido, tanto que ni siquiera consultó con su asistente de VAR. Y dijo "control completado", dando por buena la decisión que se tomó en el terreno de juego.

🚨 @PremierLeague release official VAR audio from Luis Diaz's disallowed goal vs Tottenham. Full statement: https://t.co/buvq5mG2q3 pic.twitter.com/a8zjGgcOCO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023

Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que no hubo tiempo para reaccionar dentro del protocolo. Apenas dos segundos después de que el VAR dijera "verificación completada", los Spurs lanzaron el tiro libre. No se puede revisar nada después de la reanudación, por lo que el error ya no tiene marcha atrás.

Siete segundos después, el equipo del VAR se dio cuenta de su error. Cundió el pánico, pero decidieron que no podían ir contra el protocolo y dejaron que el juego continuara. Pero en esta situación, en la que se ha detectado un error muy grave a los pocos segundos de la reanudación, el fútbol preferiría que el VAR fuera en contra del protocolo para lograr el resultado más justo para el partido. El partido debería haberse detenido.

No sólo el equipo del VAR no reaccionó, sino tampoco el equipo directivo, que podría haber intervenido y haber dicho al equipo del VAR que retrocediera el partido, tenían la oportunidad de corregir el tremendo error cometido y lo pasaron por alto.

El audio del VAR de esa jugada que se ha hecho público para dar transparencia al colectivo arbitral, no tiene desperdicio. Un error humano incomprensible que dejó con una sensación terrible de estafa a un Liverpool que terminó perdiendo el partido por 2-1.