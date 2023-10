La alcaldesa socialista de Getafe pide cambiar el nombre del Coliseum Alfonso Pérez

Hace unos días Alfonso Pérez, exjugador español e internacional con la selección, concedió una entrevista al diario El Mundo en la cual era muy contundente con aquellas personas que no quisiesen vestir la camiseta de la selección española. Señaló directamente a Pep Guardiola y a las jugadoras de la selección femenina.

"En el caso de Guardiola como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso, lo primero y luego ya protestas por lo que quieras. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima", comentó Alfonso en la entrevista.

Tras estas declaraciones, las reacciones de algunos miembros de la izquierda política de este país ha sido criminalizar a Alfonso y su última ocurrencia es la de, directamente, quitar el nombre de Alfonso Pérez del Coliseum, es decir, del estadio del Getafe.

La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, ha pedido cambiar el nombre del Coliseum Alfonso Pérez: "Ha sido muy triste ver que nuestro deportista más laureado, Alfonso Pérez, se ha pronunciado en una dirección contraria a los valores que el deporte fomenta. Acordamos que cualquier nombre que se pusiera debería cumplir los mínimos valores de convivencia. No puede ser que ahora, en un estado municipal, el que no lo cumpla sea el ayuntamiento y que tenga el nombre de un deportista que a lo mejor no está completamente alineado con los valores de igualdad, respeto y sacrificio".