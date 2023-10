Nacho, indignado: "No soy ni un asesino, ni un criminal"

Nacho ha sido sancionado con tres partidos en Liga por su entrada a Portu, pero anoche pudo disputar el partido de Champions ante el Nápoles firmando además un buen encuentro. Eso sí, cuando acabó el partido, ya en zona mixta con los medios de comunicación, Nacho quiso dejar clara su indignación por todo lo que se le ha llamado en las últimas horas.

"Solo me importa que Portu está bien. No me considero ni un criminal, ni un asesino, me considero un gran profesional. Al único al que tenia que pedir perdón era a Portu y ya estoy tranquilo", comentó Nacho.

Esta fue la entrada de Nacho a Portu:

¡La entrada de Nacho sobre Portu que le costó la EXPULSIÓN! 😱#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oJilglcckK — DAZN España (@DAZN_ES) September 30, 2023

El central blanco fue contundente ya que se siente criminalizado: "Me considero un gran profesional, lo saben los rivales, admito mi error, he pedido disculpas y ya está". "La sancion ha salido hoy y como tenía el partido, no nos ha dado tiempo de hablar de este tema. Me da rabia, el primero que está triste soy yo. La sanción la tengo que cumplir, no sé si el club recurrirá, pero tampoco por tres partidos de baja se va a derrumbar el Real Madrid", sentenció Nacho.