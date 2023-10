Alfonso se reafirma tras arrebatarle la alcaldesa de Getafe el nombre del estadio: "Molesta que uno diga la verdad"

El exfutbolista Alfonso Pérez ha reaccionado a la decisión de la alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, de retirar su nombre del estadio de fútbol por unas declaraciones en las que daba su opinión sobre el fútbol femenino diciendo que no se podía equiparar al masculino por los ingresos que generaban uno y otro. Unas declaraciones que han afectado sobremanera al lobby feminista hasta el punto de tomar una medida que hasta la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "asombrosa" porque "la dictadura de la izquierda" ha determinado que "un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder".

El exfutbolista internacional ha publicado un vídeo en sus redes sociales en las que se reafirma en sus declaraciones y en el que apunta que "si por algún motivo se tiene que cambiar el nombre al campo, que sea por un tema económico y no por un tema ideológico o de cualquier otro motivo".

"Aunque nunca haya jugado en el Getafe, siempre he intentado aportar y ayudar todo lo que he podido tanto a la ciudad de Getafe como al club. Siempre he estado orgulloso de llevar el nombre de Getafe por todos los sitios del mundo de donde he estado", señala Alfonso en dicho vídeo.

Y, como decíamos, lejos de retractarse, Alfonso Pérez ha abundado en lo señalado en sus declaraciones en el diaro El Mundo: "El fútbol masculino genera muchos más ingresos y tiene mucha más repercusión mediática que cualquier partido o equipo o selección de fútbol femenino". Una afirmación categórica y que se atiene a unos datos que hasta el propio exfutbolista lamenta que "por desgracia" sean así, pero que "nunca va a poder compararse".

"Lo que comenté en la entrevista es que el fútbol femenino nunca había estado tan bien como ahora, pero que nunca se podía comparar con el fútbol masculino. Al igual que las modelos tienen mucha mas repercusión mediática que los modelos. Es así y ha sido así toda la vida", ha recalcado el exfutbolista getafense.

Alfonso Pérez, de 51 años, también ha querido acallar a quienes le han podido tachar de machista por unas afirmaciones que, aunque puedan resultar dolorosas, son así. Ha asegurado que "hay gente que le molesta que uno diga la verdad. No he dicho ninguna mentira, he dicho una verdad" y que no tiene "nada contra las mujeres. Yo tengo una madre, y tengo una hija que juega al fútbol, y ojalá algún día pueda llegar a primera división y sea internacional, pero aún siendo mi hija nunca podrá llegar a compararse a lo que puede ganar un jugador masculino".

También ha querido aclarar lo que dijo de que tendría que ser obligatorio que futbolistas como Guardiola o las chicas de la selección femenina tuvieran que "besar la bandera española". Algo que también se cae por su propio peso ya que son muchos los futbolistas que cobran por jugar con la selección española mientras llevan la bandera del independentismo dentro y fuera de España.

Aún así, apunta en el vídeo que quien no sienta los colores de España que renuncien a la selección: "Guardiola, como sabéis, ha sido compañero mío, muy buen amigo. Lo único que no comparto con él es su ideología, y ya se lo he dicho muchas veces. Lo que quise transmitir es que todos los jugadores o jugadoras de cualquier deporte, no solamente del fútbol, que no se sientan identificados con su país, en este caso con la selección española, que renuncien a la selección".

"Se puede dar la circunstancia de que haya muchos jugadores que no se sientan españoles y que estén ahora mismo en la selección, por eso el hecho de haberlo comentado, en el sentido de que el que vaya a la selección se tiene que sentir orgulloso", ha sentenciado.

Las excusas de Ángel Torres

"El Ayuntamiento se ha adelantado. Lo han decidido ellos. Me quito un problema por si hay alguien que no estaba de acuerdo". Estas son las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, que tomó la palabra en declaraciones para el diario El Español y se ha desmarcadado de esta decisión de la alcaldesa.

Torres además habla de "un principio de acuerdo" y de que "pronto íbamos a cambiar el nombre del estadio".