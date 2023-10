Mansour, el dueño del City, podría perder el club

Un bufete de abogados que actúa en favor de activistas ucranianos ha pedido que el Gobierno británico investigue los supuestos vínculos entre Sheikh Mansour, dueño del Manchester City, y Rusia. Según estos abogados, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias por parte de Rusia, han escrito al ministro de exteriores británico, James Cleverly, para que determine si Mansour, que además de dueño del City es primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, ha ayudado a empresarios rusos a mover sus riquezas a EAU durante la guerra con Ucrania.

En caso de que el Gobierno británico determinara que Mansour tiene vínculos con estas actividades, no podría seguir siendo dueño del Manchester City, según la normativa de propiedades de la Premier League que entró en marzo, y sufriría un caso como el de Roman Abramovich, que tuvo que vender el club el año pasado. "Sheikh Mansour es el dueño de uno de los clubes de fútbol más importantes del Reino Unido y es una persona que debería ser objeto de un escrutinio razonable por parte del Gobierno británico. Para que no quede duda, no acusamos de ningún tipo de conducta a Mansour".

Pero, a la luz de que hay pruebas de dominio público de que algunos riquezas rusas se han trasladado a EAU, sugerimos que hay base para que el Gobierno británico lleve a cabo una investigación", dijeron los abogados en un comunicado. Actualmente, el City ya está siendo investigado por la Premier League por más de 200 rupturas de las reglas económicas de la liga.