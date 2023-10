Roures critica el nuevo Santiago Bernabéu: "Va a colapsar la ciudad"

Jaume Roures es un habitual de las críticas al Real Madrid y casi siempre se encuentra muy lejos de las que atañen al FC Barcelona. El dueño de Mediapro ha vuelto a cargar contra un tema relacionado con el conjunto blanco. Esta vez ha sido el estadio Santiago Bernabéu y su remodelación.

"Un súper estadio como el del Real Madrid en el centro de la ciudad no es bueno para nadie. Va a colapsar la ciudad dos días a la semana y se podía haber hecho perfectamente a tres kilómetros", comentó Roures en Onda Cero.

Eso sí, con el caso Negreira, Roures, para variar, defiende al Barcelona: "No es casualidad que esto naciera en la época de Joan Gaspart por ese complejo del trato diferencial. Se empiezan a pensar maniobras extrañas como estas que desde mi punto de vista son injustificables, pero ¿Alguien puede probar que algún partido se inclinó?"

Por otro lado, Roures también criticó el sistema multisede del Mundial 2030: "No me gusta. Se crea artificialmente un problema que no debía crearse. Si se quiere dar el centenario a Uruguay que le den el Mundial. Y han excluido a Chile con lo que se creará un problema. Todo el mundo presiona un poco o mucho. Es muy incoherente la propuesta de seis países, en épocas climatológicas diferentes. Y si Uruguay, Paraguay y Argentina ya están clasificados, las eliminatorias de Conmebol pierden valor".