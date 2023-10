La selección española de fútbol firmó un triunfo vital (2-0) ante Escocia este jueves en el Estadio de La Cartuja, Sevilla, para allanar su camino en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, aguantando el paso al frente escocés en el segundo tiempo.

Los de Luis de la Fuente salieron con ganas de revancha por la derrota en Glasgow pero perdonaron buenas ocasiones en el primer tiempo y tuvieron que sufrir. Después, Escocia demostró que no iba a ser una venganza fácil para una España afortunada con el VAR en un golazo anulado a McTominay a la hora de encuentro.

Los cambios funcionaron en 'la Roja' y Jesús Navas fue profeta en su tierra haciendo lo que lleva 20 años haciendo. El sevillano puso un centro perfecto para que Álvaro Morata hiciera el 1-0 en el minuto 74. Poco después, en una mala acción defensiva visitante, entre el debutante Oihan Sancet y el defensor Porteous llegó el 0-2.

España logró tres puntos de oro que fue la primera en ir a buscar, desde la ocasión a los dos minutos de Ferran. Morata tuvo otra más y los de De la Fuente dominaron con ritmo para generar una constante sensación de peligro aunque con falta de puntería. Pasada la media hora, Oyarzabal y Mikel Merino también perdonaron.

El técnico riojano no dudó en mover banquillo al descanso para ampliar la búsqueda del gol, con la sensación Bryan Zaragoza y Fran García. El del Granada la tuvo nada más debutar, aunque Escocia no se dejó dominar tan fácilmente. Después de otra que no aprovechó Morata, llegó el golazo de McTominay de falta directa escorada.

Sin embargo, el VAR avisó al colegiado, quien anuló el tanto por una falta de Hendry sobre Unai Simón que no parecía muy clara. Con todo, La Cartuja respiró y España volvió a la carga con nuevos cambios que sentaron bien: Jesús Navas y Sancet. El veterano lateral fue quien frotó al lámpara para el gol de Morata.

Un centro perfecto y un desmarque también ideal y justo a tiempo del delantero del Atlético, en gran racha. Mientras, el debutante con la absoluta del Athletic Club estuvo en la acción desacertada de los escoceses que supuso el 2-0. También un Joselu que entró con hambre de gol y presionó en el resbalón del rival que terminó Sancet, desde el suelo con el defensor rival, sentenciando.

Así, España respondió a más de 45.000 personas, para no fallar al día de la fiesta nacional, un 12 de octubre que encarriló el camino que empezó torcido precisamente por los escoceses. Un 2-0 que permite igualar el 'gol average' particular con los de Steve Clarke, y que deja a 'la Roja' con 12 puntos por los 15 de Escocia. El domingo toca la Noruega de Erling Haaland, tercera con 10.