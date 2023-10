Odegaard no se esconde y explica por qué triunfa en el Arsenal y no triunfó en el Real Madrid

España y Noruega se medirán este domingo en partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024 y en el campo estarán jugadores como Martin Odegaard o Erling Haaland. El segundo es un sueño del Real Madrid mientras que el primero ya estuvo en la disciplina blanca y no logró triunfar en el Santiago Bernabéu.

Ahora, en la Premier League, Odegaard es uno de los mejores jugadores de la liga inglesa brillando desde hace años con el Arsenal. El año pasado casi ganan la Premier y este lo van a intentar de nuevo. Sobre su pasado, el noruego cree que llegó demasiado pronto a Madrid.

"La gran diferencia es que llegué al Real Madrid y entrené con los mejores del mundo, pero venía de otro equipo, con otros objetivos. Jugué con ellos y disfruté, pero necesitaba jugar, seguir creciendo. Quizás la oportunidad llegó demasiado pronto. Fue una gran experiencia. Me ayudó a madurar. Estoy contento con la decisión tomada. Es el más grande del mundo. La presión se nota, aunque no fuera como cuando Beckham, Ronaldo y compañía", comentó Odegaard.

Sobre su papel de líder junto a Haaland, la estrella del Arsenal quiere dejar claro que no son solo ellos dos: "No solo juegan dos. Es cierto que Haaland es el mejor del mundo, pero hay más. Somos once y todos intentamos aportar y hacer crece a la selección con el objetivo de llegar a cumplir con los objetivos marcados. Sabemos lo que es Haaland, pero todos tienen mucho que decir. Jugamos en equipo".