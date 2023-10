Marcos Senna, exjugador del Villarreal que fue campeón de Europa en 2008 con la selección española, participará con AWEX Education en Madrid el próximo sábado 21 de noviembre en el proceso de scouting y fichaje de jóvenes (chicos y chicas de entre 12 y 18 años) para obtener una beca que les permita estudiar en Estados Unidos mediante la práctica del fútbol.

El hispano-brasileño repite tras la edición del año pasado, en la que su buen ojo permitió incorporar a jóvenes talentos como Óliver Rodríguez, un chaval de 13 años natural de Móstoles (Madrid) al que su salto al otro lado del Atlántico le ha permitido liderar el tricampeonato estatal de su instituto, el Rabun Gap School, campeón de todo en Georgia.

"Estas experiencias con los chavales son preciosas", comienza a explicar Marcos Senna. "Paso tiempo con los chicos, con sus familias… En ellos se ve la ilusión, la esperanza por lo que van a hacer. Siempre es así. Así que tengo muchas ganas de estar de nuevo con ellos. De verlos. Yo hablo con cada uno de ellos. También con los papás. De lo deportivo y de lo extradeportivo. De lo académico. Hablamos de todo. Yo tuve la oportunidad de jugar en EEUU, en el New York Cosmos. Pero no de estudiar. No he tenido la fortuna que van a tener ellos. Jugando. Conociendo la cultura… es una experiencia fantástica. Los que van a tener esta oportunidad se lo van a pasar genial", empieza a vaticinar Senna.

El hispano brasileño es un fijo de este evento American Dream que arrancará el jueves 19 y concluirá el domingo 22 de octubre. Los interesados en apuntarse para conocer a Marcos Senna y compartir con él la tarde del sábado pueden hacerlo en la web de AWEX Education.

Bellingham y Zidane

En la previa de su viaje a Madrid, Senna también ha tenido tiempo de analizar la actualidad deportiva, por ejemplo, de la sensación en la capital. El inicio de temporada de Jude Bellingham con el Real Madrid (10 goles en 10 partidos, igual que Cristiano Ronaldo) ha hecho que muchos comparen al joven talento inglés con Zidane.

Ambos portan el ‘5’ y juegan en posiciones similares, pero Senna ve una exageración lanzar tan pronto las campanas al vuelo. "Las comparaciones son odiosas. Bellingham es apenas un chiquillo y acaba de empezar el campeonato. Es verdad que se estrenado con unos grandes números. Yo creo que nadie se lo esperaba. Ni él. Es un talento que marcará una época, pero comparar ahora es temprano. Zidane es quién es. Una leyenda con un gran legado. Hay que esperar tres temporadillas en el Real Madrid para saber si Bellingham puede ser algo parecido", pide de plazo un Senna que sabe de lo que se habla. En el Villarreal y la selección coincidió con el Zizou de la retirada. De hecho, el último partido de Zidane en el Bernabéu fue ante el Villarreal en el que jugaba Senna. Semanas después Francia, con él al frente, eliminó a la España de Senna en el Mundial de 2006.

"El camino que hizo Benzema es un buen ejemplo de la paciencia que hay que tener con chicos como Bellingham. Tuvo un camino pausado. De buen rendimiento mezclado con sufrimiento y críticas al principio… y acabó consagrado. O Luka Modric, que también necesitó tiempo de adaptación, pero acabó siendo un ídolo. Bellingham tiene muchos años de contrato, pero ya ha demostrado desde pronto que es bueno. Pero hay que mantener regularidad en el Real Madrid. Nos queda esperar. A ver si se consolida o es una lluvia de verano", analizó.

"Ancelotti no tendrá problemas en Brasil"

Dice Senna que en el inicio de temporada de Bellingham sido clave la mano de Carlo Ancelotti, al que el futuro, al parecer, le espera en Brasil como nuevo seleccionador de la Canarinha. Allí nació Senna. El director de relaciones institucionales del Villarreal ve al italiano capacitado para hacer brilla al pentacampeón del mundo. "Tiene carisma y se gana a los jugadores. Un entrenador a ese nivel tiene que convencer a los jugadores de lo que quieren. Carlo es de estos entrenadores capaces de hacerlo con los mejores jugadores. Si se confirma su fichaje por la selección brasileña, no creo que tendrá problemas de adaptación. Lo hará rápido. Eso es importante. La clave es ganar", insistió.

De confirmarse su salida a Brasil, Ancelotti podría estar en el Mundial de 2026 de México, Canadá y EEUU. ¿Y Messi llegará? "Siendo Messi todo es posible. Ojalá. Ojalá llegue al Mundial de 2026. Ojalá nunca deje el fútbol. Ojalá en el Mundial de 2026 lo veamos para disfrutarlo", deseó un Senna que tiene claro el impacto del argentino en la Major League Soccer. "Messi, donde va, despierta pasión. Es el mejor del mundo. Yo me alegro por Messi también. Por haber elegido un país que lleva años queriendo crecer. El nombre Messi ha sido una inyección", afirma sabedor de lo que habla tras su paso por el Cosmos.

"El Mundial 2026 saldrá muy bien"

De aquel periplo le quedan amigos en EEUU que le transmiten la soccermanía desatada por la cercanía del Mundial, algo que se traslada precisamente a eventos como este American Dream de AWEX Education, al que acudirán más de 20 centros educativos de EEUU del más alto nivel para repartir cerca de dos millones en becas. En los últimos dos años, AWEX Education ya ha facilitado la concesión de becas por valor de más de 4,5 millones.

"Tengo amigos en EEUU. Están dando pasos agigantados en el fútbol. Cuando EEUU quiere hacer algo, lo hace muy bien. Este interés en lo que al fútbol se refiere, va creciendo. Ahora no será distinto. Hay una gran expectativa", insiste Senna.

A su manera, siente algo de atracción por lo que pueden vivir los chicos que logren estudiar en EEUU. "Si yo no hubiera conseguido jugar la carrera profesional, claro que me daría la envida. Pero yo me alegro por ellos. Es una oportunidad que mucha gente no puede gozar. Pero estos chicos sí. Pero en mi caso no puedo ser egoísta. ¿Envidia? No… un orgullo ser embajador de estas becas", repetía.

Quién sabe si quizá alguno de los chicos a los que fiche Senna sea un talento oculto que acabe jugando el Mundial 2030 que coorganizará España con Portugal, Marruecos, además de Uruguay, Argentina y Paraguay. "Este Mundial va a ser bastante diferente. No sé cómo funcionará", expresa sus dudas Senna. "Pero va a tener que funcionar sí o sí. Estamos acostumbrados a un formato de Mundial de uno o dos países. Ahora está cambiando todo. Ahora en varios continentes. Pero es un Mundial… seguro que será bonito. Nos tendremos que adaptar a este nuevo formato. No nos queda otra", concluye el ex medio centro de la Selección Española.