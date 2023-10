El ministro del Interior francés acusa a Benzema de tener vínculos terroristas

Karim Benzema publicó hace unos días un mensaje en su cuenta de la red social X (conocida anteriormente como Twitter), apoyando al pueblo de Gaza. "Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan ni a las mujeres ni a los niños", escribió el exdelantero del Real Madrid, que desde esta temporada juega en el Al-Ittihad de Arabia Saudí.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Unas palabras que le han generado multitud de críticas, entre ellas las del exportero israelí Dudu Aouate (viejo conocido de la Liga española debido a su pasado en clubes como el Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y RCD Mallorca), que le atacó en su cuenta de Instagram. De hecho, ni corto ni perezoso, llamó directamente "hijo de puta" a Benzema.

Este martes, ante los micrófonos del canal de información CNews, el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha acusado directamente a Benzema de estar vinculado a los Hermanos Musulmanes, una organización islámica transnacional considerada terrorista en el país galo.

"El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes", ha dicho Darmanin. De momento el jugador no ha contestado al político, pero no se descarta que lo haga en las próximas horas, pues Benzema no es de los que se esconden ante las acusaciones y menos ante unas de este calibre.