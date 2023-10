¿Problemas para el Real Madrid?: las quejas de Modric, Camavinga, Rodrygo y Tchouameni

Ya sea porque están sirviendo de parche o porque no tienen los minutos que quieren, cuatro jugadores del Real Madrid han sido noticia en los últimos días porque han mostrado su malestar, en mayor o menor medida, por su rol en el conjunto de Carlo Ancelotti. Ellos son Camavinga, Modric, Rodrygo y Tchouameni.

En el caso de Rodrygo, su posición de falso 9 no le gusta. Lo dejó claro con Brasil: "Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. En Brasil tengo más libertad para moverme".

Por otro lado está Tchouameni, que ha jugado en diferentes posiciones este año, como la de pivote o incluso de improvisado central: "Me he impuesto el reto de hacerlo bien en esa posición, pero me gusta más jugar en el medio. No voy a pedirlo, pero si el equipo lo necesita, no voy a decir que no. Espero que no dure, me gusta más jugar en el centro del campo. No digo que quiera jugar de defensa central, pero es posible que lo haga en el futuro".

En el caso de Luka Modric, el problema no es la posición sino la falta de minutos y su rol de suplente: "Esta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Yo siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos. Esta situación puede tener algunas ventajas para el futuro pero quiero jugar cada tres días si es necesario. Esto es un proceso normal, natural y lo acepto".

Por último, Camavinga. El galo está jugando de lateral izquierdo y Ancelotti ya ha dicho que la otra opción es el banquillo. El francés jugará donde le diga, pero no le gusta esa posición: "Me lo preguntan todos los días. No me gusta especialmente ese puesto. Creo que todo el mundo lo sabe. Hablé con el entrenador, pero como siempre he dicho lo más importante es el equipo. Había que poner a alguien en ese puesto y, viendo que soy un jugador de equipo, he jugado ahí aunque no me guste demasiado. Lo mejor es dar todo por el club y por el equipo"