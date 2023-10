Montse Tomé llama a Jenni Hermoso y dice no saber "nada" de dos jugadoras

Lista de convocados de España y, de nuevo, muchas preguntas. Montse Tomé compareció este miércoles ante los medios de comunicación para atender las preguntas tras la lista de convocadas para los partidos de la Nations League ante Italia y Suiza. Vuelve Jenni Hermoso y no saben nada de Mapi León y Patri Guijarro.

Tomé ha explicado el regreso de Jenni Hermoso: "Hemos hablado con ella, en la pasada rueda de prensa di me explicación del porqué. Cuando terminó nos pusimos en contacto con ella. No había ningún problema con ella, pero hubo especulaciones. Las decisiones deportivas engloban muchas cosas. Creo que la RFEF está trabajando mucho en el sentido de proteger a las jugadoras. Yo hablo de temas deportivos, por eso en ese momento estaba en eso. Había jugado solo dos partidos con pocos minutos. Todas las decisiones que tomo son deportivas. La decisión de venir es deportiva".

Eso sí, dice no saber nada sobre Mapi León y Patri: "En la anterior fueron llamadas porque entraban entre las mejores. Ellas nos trasladaron su opinión que respetamos. A partir de ahí no hemos sabido nada más de ellas. En la casa se han hecho cambios y ahora se quiere pensar en fútbol. Yo les transmití por qué habían sido convocadas. No tenemos que seguir dando mucho bombo a esta situación. Han mostrado una postura que respeto, no hay mucho más que decir. Es un tema ya cerrado. Son dos jugadoras importantes en su club, se las convocó porque tienen capacidad para estar aquí. Ellas me transmitieron con naturalidad lo que sentían. Se han dado pasos y ahí ya no puedo decir nada más. Tengo que convocar a jugadoras que quieran estar, que estén convencidas, con ganas de competir con la Selección".

La seleccionadora española, que no quiso valorar el fichaje de Jorge Vilda por Marruecos, también reiteró que sus decisiones son siempre deportivas y no quiso volver a hablar de polémicas de convocatorias pasadas: "Este tema lo quiero zanjar, es el tema que en aquel momento estaba a la orden del día. No dije que había hablado con todas las jugadoras. De cara a esta he hablado con jugadoras, no con todas. La relación con ellas es buena y es profesional. No hay que especular. Todo lo que pasó fue algo excepcional. La concentración anterior ayudó que esto sea así ahora".