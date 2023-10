Aitana Bonmatí logra el Balón de Oro y sucede a su compañera Alexia Putellas

La española del Barcelona Aitana Bonmatí logró el Balón de Oro de 2023, por lo que sucede en el palmarés a su compañera y compatriota Alexia Putellas, que había ganado las dos ediciones anteriores.

Bonmatí, de 25 años, recibió el galardón de manos del número uno del mundo del tenis, el serbio Novak Djokovic, un premio conseguido gracias a su victoria en el Mundial con España y al triplete con el Barcelona, incluida la Liga de Campeones.

Quinta en la última edición, Aitana fue elegida mejor jugadora del pasado Mundial y marcó 21 goles y dio 23 pases en los 45 partidos disputados. Se convierte en la tercera persona nacida en España que gana este premio, tras Luis Suárez y Putellas.

La jugadora superó en la clasificación a la australiana Sam Kerr y a su compañera y compatriota Sandra Paralluelo.

Aitana indicó que "el fútbol es un deporte colectivo" y por eso quiso compartir el premio con el resto de sus compañeras: "Sin los títulos ganados no estaría aquí".

La jugadora se acordó de todos sus clubes, el Rivas y el Cubellas, pero sobre todo del Barcelona, que estaba representado en la gala por el presidente, Joan Laporta, a quien agradeció "la apuesta" por el fútbol femenino.

El Barcelona también recibió el galardón al mejor equipo femenino de la temporada.

"Gracias por apostar por nosotras, para que podamos ser futbolistas profesionales. Quien me iba a decir cuando era niña que un día iba a jugar en un Camp Nou lleno", dijo en el teatro Chatelet de París, en unas palabras en catalán.

"Llevo sin dormir varios días, estar aquí en la mayor gala del fútbol mundial es muy importante para mi. Tengo la suerte de jugar en un gran club y en la selección, en ambos casos tengo a las mejores jugadoras y al mejor cuerpo técnico", agregó.

Destacó que el Barça ha llegado tres años consecutivos a la final de la Liga de Campeones: "Eso dice mucho de la mentalidad del equipo. Espero que siga y logremos más títulos".

"España tiene un talento único, en los últimos años hemos destacado a nivel de clubes y este año con la selección. Dice mucho que llevemos tres años con el Balón de Oro en casa. Somos un país que vive el fútbol muchísimo y que trabaja cada día para ser las mejores", afirmó.

Agradeció los elogios de Pep Guardiola, que la comparó con Andrés Iniesta.

"Siempre digo que me siento orgullosa de haber nacido el mismo día que Guardiola, un ídolo para mí. No lo vi jugar, pero viví su época de entrenador del Barça, unos de los años más felices de mi vida. Que me compare con Iniesta, que es mi jugador favorito junto a Xavi, Messi y compañía, es único.