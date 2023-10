El polémico gesto de Gündogan en plena gala del Balón del Oro que demuestra su enorme cabreo

Ilkay Gündogan va en serio con su enfado. El fichaje estrella del F.C. Barcelona terminó indignado con varios de sus compañeros el pasado Clásico ante la actitud de pasotismo tras la dura derrota, con remontada incluida, ante el Real Madrid. Ilkay es un ganador nato y se sintió como un bicho raro en su propio vestuario al finalizar el partido. Compañeros que lo primero que hicieron fue ir a ver su móvil, falta de autocrítica, gestos de pasotismo... Gündogan explotó en sala mixta y no pudo morderse la lengua.

"Quiero ser honesto, pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada. Después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema, tienen que aflorar más emociones cuando pierdes. Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque, si no, el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia".