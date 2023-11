'Bofetada' de Ancelotti a Piqué por la decimocuarta Champions: "Vive en su propio mundo"

Gerard Piqué, de vez en cuando, exige atención como sea y su última ocurrencia ha sido decir que la Champions de las remontadas, la decimocuarta, no será recordada. Esto dijo en Rac 1: "Es más de lo mismo, lo de siempre, con poco van sacando adelante los partidos y competirán por todo al final. Es un equipo que no transmite, pero que estará ahí y llegará al momento decisivo de la Champions. Ha ganado más que nadie en Europa, pero nuestra forma de ser y de pensar hace que cuando nosotros ganamos sea recordado para siempre. En Europa recuerdan el Barça de Pep como el mejor equipo de la historia reciente. La última Champions del Madrid fue un milagro y nadie la recuerda, no fueron superiores en ninguna eliminatoria, y para ellos sólo fue una más. ¿Bellingham? Es un jugadorazo, lo tiene todo, muy completo".

Carlo Ancelotti, justo después de ganar 3-0 al Braga en la Champions, dejó claro lo que piensa de Piqué: "Que vive en su mundo, uno que no es el del madridismo. Le aseguro que ni un madridista se olvida de la 14. Ni uno. Es una Champions que se recordará por siempre".

Por otro lado, Ancelotti habló de la baja de Kepa y la aparición de Lunin, que paró un penalti: "Ha tenido una molestia en el calentamiento y no era apropiado jugar. Pusimos a Lunin, que hizo una actuación clave para ganar. Su parada en el penalti resultó determinante. Hizo un partido completo, también con el balón en los pies. Su rendimiento demuestra que tenemos una plantilla sana".

Para finalizar, el italiano destacó el partido de Brahim, que además marcó el 1-0: "De enorme calidad y sacrificio. Podía haber jugado más estos meses, es cierto. Pero en su posición estaba Bellingham... y hoy lo ha reemplazado muy bien".