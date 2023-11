El Manchester City le deja las cosas claras al Real Madrid con el tema Haaland

Sonó, suena y sonará siempre para el Real Madrid. Otra cosa es que finalmente Erling Haaland llegue a vestir la camiseta del conjunto blanco y deje el Manchester City de Pep Guardiola para jugar en el Santiago Bernabéu. En el City, por si acaso, han dejado su postura bien clara para posibles pretendientes.

"Haaland creo que está feliz en el Manchester City. El futuro ya se verá. Este es un jugador que ha tenido un éxito extraordinario y no sólo porque marca goles sino porque se ha adaptado bien al club, a la ciudad. Creo que estará muchos años aquí", comentó Ferran Soriano, CEO del club citizen en RAC-1.

Sobre su contrato hasta 2025, Ferrán mantiene que quieren que se amplíe muchos años más: "Es un crack, estará aquí hasta que quiera y espero que eso sean muchos años".

Por último Ferrán habló del caso Bernardo Silva-Barcelona que sonó mucho en verano y al final no tuvo lugar: "De aquí no salió nada. Nosotros no hacemos ruido, no procede de aquí. Si hay diez portadas que dicen que Bernardo Silva irá al Barça se hicieron allí y no había nada que decir. Y si alguien se quiere ir, se le abre la puerta siempre que venga alguien. En este club, además, trabajan muchos culés. No hubo nada".