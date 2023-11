José María Arrabal, Alfredo Relaño y Javier Bermejo presentan la 'I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo'

El Estadio La Cartuja de Sevilla ha acogido hoy la presentación de la ‘I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo: ayer, hoy y siempre’, que se celebrará los próximos días 22 y 23 de noviembre en este mismo escenario y que servirá para rendir homenaje tanto a los protagonistas del histórico 12-1 de España a Malta, a las puertas de cumplirse el 40 aniversario del partido, como al periodista que lo narró para Televisión Española (TVE), José Ángel de la Casa.

José María Arrabal, secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía; Alfredo Relaño, presidente de honor del diario AS; y Javier Bermejo, presidente de honor de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, han sido los principales protagonistas de la presentación de la ‘I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo’, en un acto que ha estado conducido por los periodistas Paco Grande (Conexión Vintage, TVE) y Silvia Verde (El Chiringuito de Jugones, Atresmedia).

Arrabal ha destacado que la Junta de Andalucía se une a esta I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo "con absoluta naturalidad" y que el Ejecutivo autonómico "quiere ser la casa de todos los que aman el deporte español", al tiempo que ha destacado "el trabajo que hacen los profesionales de la información" al señalar que "una buena crónica deportiva no cabe en un tuit de 140 caracteres".

El secretario general de Deporte también ha elogiado "la figura de José Ángel de la Casa como alguien que es parte de nuestras familias". "Escucharlo a él y ver estas imágenes es retrotraernos a experiencias vitales que nos tocan la fibra (…) porque el deporte es algo que toca la fibra como muy pocas actividades en nuestra sociedad", ha señalado al respecto tras la proyección de un vídeo con las imágenes de los 12 goles que España metió a Malta, aquella mágica noche del 21 de diciembre de 1983 en el Estadio Benito Villamarín, y que sirvieron para que la selección de Miguel Muñoz se clasificara para la Eurocopa de Francia’84, donde perdió la final contra las anfitriones.

Alfredo Relaño, visiblemente emocionado, ha recordado sus vínculos con la ciudad de Sevilla, donde estuvo trabajando durante tres años en los inicios de su carrera profesional, al tiempo que ha destacado a De la Casa como "la voz del fútbol español". "Televisión Española perdió por culpa de un ERE absurdo a varios periodistas deportivos muy buenos y entre ellos estaba José Ángel, un estudioso que trabajaba el fútbol muy bien, alguien muy práctico con un estilo sobrio que no es el mismo de ahora. Era muy meticuloso y también muy comedido, algo raro en el género de los periodistas deportivo, así que el hecho de que a ese hombre se le escapara el gallo en el gol del 12-1 contribuyó a la excepcionalidad del hecho. Cuando se produjo ese milagro, él dio ese do de pecho y contribuyó a aquel relámpago que nos puso tan contentos a todos", ha añadido el presidente de honor del diario AS.

Tras relatar varias anécdotas en torno a aquel España-Malta -entre ellas el hecho de que la UEFA permitiera que el partido Chipre-Holanda se jugara en la ciudad alemana de Aquisgrán, a muy pocos kilómetros de la frontera con Holanda-, Relaño destacó cómo nuestra selección nacional de fútbol se clasifica en los últimos años para Mundiales y Eurocopas, además de referirse a José Ángel de la Casa como "un hombre bueno que hizo muy bien su tarea durante muchos años. Era, en definitiva, alguien que fue muy significativo en ese partido y que se salió de tono porque la situación lo exigía".

Javier Bermejo, presidente de honor de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, ha calificado a la capital andaluza como "la casa del fútbol español" por su vínculo especial con la selección nacional, además de destacar el 12-1 a Malta como "el resultado más importante de la selección española". El veterano periodista ha destacado la "extraña pareja" que De la Casa y el fallecido periodista Alfonso Azuara formaban en la narración para TVE del partido en el Benito Villamarín, además de hacer hincapié en los "casi treinta años" que el periodista de Los Cerralbos (Toledo) estuvo narrando partidos de la selección, "cuidando la palabra y cuidando las historias". "Fue mi jefe en Estudio Estadio durante quince años y, sobre todo, es un amigo", apuntó.

Silvia Verde puso en alza los valores del periodismo deportivo, que "a través de sus líderes crea tendencia y genera opinión, cada vez con más presencia y repercusión social". La periodista sevillana explicó a los asistentes del acto cómo será la I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y empresas como Renfe y Unicaja Banco, con la participación de 30 reconocidos profesionales de la información en cuatro mesas redondas y en un coloquio sobre periodismo deportivo. Asimismo, Paco Grande anunció que TVE emitirá el próximo 21 de diciembre una programación especial con la emisión del España-Malta, coincidiendo con el 40 aniversario de aquel partido que cambió la esencia del fútbol español.