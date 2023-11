Quique Setién denuncia una campaña contra él: "Jesús Gil dijo que yo iba con mujeres"

Ustedes se preguntarán: ¿Por qué Quique Setién se acuerda ahora de Jesús Gil si han pasado décadas de su relación en el Atlético de Madrid? Pues porque Setién dice que justo desde ahí se han orquestado campañas contra él para desprestigiar su imagen como jugador y ahora como entrenador.

"Ya desde que Jesús Gil dijo en su momento que yo venía a Santander a atender un negocio de bebidas cuando jugaba o que iba con mujeres de manera estentórea, desde aquella época los pliegos de cargo que he recibido en algunos casos eran de chiste. Estos tratan de no pagarte y desprestigiarte y tratar de hacerte daño. Son prácticas en las que ellos se ponen en evidencia ellos mismos, y no tengo nada más que decir. Al Villarreal como club le tengo mucho respeto, como a todos los clubes, otra cosa son las personas que los puedan dirigir en cada momento", dijo en la Cadena SER.

Setién ha denunciado al Villarreal, igual que hizo con el Barcelona: "Al final no te queda otro remedio que ir a la Justicia. Cinco días antes del juicio pude arreglar un acuerdo del Barcelona. 16 meses después llegamos a un acuerdo, pero me dijeron que les perdonase dinero y no estaba dispuesto. Están cumpliendo los pagos a rajatabla, pero me terminarán de pagar tres años después de haber entrenado al Barça".

También valoró Quique el despido de Pacheta y la llegada de Marcelino a Castellón: "No me ha sorprendido el despido de Pacheta del Villarreal y lo cierto es que todos sabemos que tenemos nuestra continuidad en juego y siempre ha estado el nombre de Marcelino desde hace mucho tiempo. Sí desde el principio cuando yo estaba ya salía su nombre en algún medio y algún sitio".